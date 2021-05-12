جزيرة تسجل "رقما قياسيا".. تطعيم كامل دون أي إصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ناورو الجزيرة الصغيرة الواقعة بالمحيط الهادئ أنها سجلت رقما قياسيا في التلقيح ضد كورونا، بتلقى جميع سكانها البالغين جرعة أولى.

وقالت هذه الدولة الصغيرة، وهي واحدة من البلدان القليلة في العالم التي لم تسجل إصابات بفيروس كورونا، إن حملة التلقيح الخاصة بها قد فاقت التوقعات.



وخلال شهر، تلقى 7392 شخصا الجرعة الأولى أو ما يعادل حوالي 108 % من السكان البالغين بما أن العدد يشمل الأجانب.

وقالت الحكومة في بيان إن "فرقة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا ترحب بهذا الرقم القياسي العالمي وتشكر جميع السكان على المساهمة في ضمان بقاء ناورو مكانا خاليا من كوفيد".

وأقر رئيس فرقة العمل، كيرين كيكي بأن أصغر دولة جزرية في العالم كانت محظوظة بحصولها على جرعات كافية لتحصين جميع سكانها البالغين، مع تأكيد الاستمرار في إخضاع السكان لاختبارات "كوفيد-19".