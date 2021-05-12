تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 12 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 12 مايو 2021، في تعاملات محدودة لدى شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.99 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، ارتفع متوسط سعر اليورو، إلى 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو



وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 18.98 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، في بنك بلوم مصر.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 18.80 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.92 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي طفيفا إلى 40.343 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي، مقابل 40.337 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

وذكر البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطات الدولية سجل زيادة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي مقدارها 6 ملايين دولار، مقارنة بمعدله في نهاية مارس/ آذار السابق عليه.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

أسعار الدولار والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري إلى 22.10 جنيه للشراء، و22.25 جنيه للبيع، مقابل 22.03 جنيه للشراء،و22.18 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار اليوم الأربعاء، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.28 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.84 جنيه للشراء، و 52.30 جنيه للبيع، أمس.