تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 12 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 12 مايو 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال، 4.12 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وبلغ متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في بنكي، عودة، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.158 جنيه للشراء، و 4.188 جنيه للبيع.

شهادة دولية للاقتصاد المصري

ووضعت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية. تصنيفا جديدا لمستقبل الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعي السياحة والتصدير.

فقد أبقت المؤسسة الدولية، التصنيف الائتماني لمصر بالعملات المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، عند "Stable Outlook"، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.

وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد المصري، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

فيما زاد متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.99 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

كما صعد سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 22.10 جنيه للشراء، و22.25 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.03 جنيه للشراء، و22.18 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.28 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.84 جنيه للشراء، و 52.30 جنيه للبيع، أمس.