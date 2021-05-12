شكرا لقرائتكم خبر عن السباحة تساعد كبار السن على مقاومة أمراض الشيخوخة.. تحسن القلب وتقوى العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السباحة من الأنشطة الرياضية الهامة التى تمنحك النشاط والحيوية، بجانب قدرتها على تقوية عظامك وزيادة قدرتك على التحمل، خاصة لدى كبار السن، فإن ممارسة السباحة تمكنهم من العديد من الفوائد مثل تحسين الصحة بشكل عام، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وانخفاض خطر الوفاة.

التمارين الرياضية تعمل أيضًا كعلاج، والعلاج بالسباحة يعني العلاج باستخدام الماء كوسيط ويطلق عليه اسم العلاج المائي الذى يستخدم لعلاج العديد من الأمراض مثل مشاكل الدورة الدموية وأمراض المفاصل والتهاب المفاصل،

وطبقا لتقرير نشر فى موقع تايمز أوف إنديا، فمن الفوائد الصحية للسباحة لكبار السن مايلى:

1. تقلل من آلام المفاصل

يعاني الشخص المسن العادي من مشاكل في المفاصل، وغالبًا ما يأتي الألم عندما يتحرك الجسم أو يكون نشطًا، وعند ممارسة السباحة يولد الجسم قوة يطلق عليها الضغط الهيدروستاتيكي ، وهو القوة الجزيئية للسوائل التي تمارس على الجسم عند غمره في الماء، والذى له فوائد عديدة لكبار السن في تقليل الألم في التورم، مما يزيد من نطاق الحركة لدى كبار السن.

وللضغط الهيدروستاتيكي أيضًا فائدة في تقليل تجميع الدم في الأطراف للمرضى أو كبار السن ، مما يمكن أن يحسن الدورة الدموية وتدفق الأوردة.

2. تحسين قدرات القلب والرئة

بالإضافة إلى تقوية العضلات، يمكن أيضًا ملاحظة فوائد السباحة لكبار السن من خلال التأثيرات على قدرة القلب والرئتين، حيث يمكن للحركات في الماء التي تقوم بها الأطراف، وخاصة اليدين والقدمين ، أن تسهل تدفق الدم إلى القلب والرئتين، وبالتالي، ستزداد قدرة القلب والرئتين لدى كبار السن.

وإذا تم الحفاظ على وظيفة القلب بشكل صحيح، فسيتم تجنب كبار السن من النوبات القلبية و خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

3. زيادة قوة العظام

سيكون لفقدان كثافة المعادن في العظام تأثير على ضعف قوة العظام المسنة. والتى يمكن أن تزداد الحالة سوءًا إذا كان لدى كبار السن تاريخ من الكسور أو هشاشة العظام، إلا أن السباحة تعمل على تحسين حالة العظام والحفاظ على قوتها

4.خفض الدهون الضارة

تعتبر السباحة أكثر فعالية في حرق السعرات الحرارية في الجسم (الدهون)، حيث تعمل الإيماءات التي تتم في الماء بتوليد طاقة تحرق السعرات الحرارية في الجسم،ويمكن أن يساعد انخفاض مستويات السعرات الحرارية أو الدهون في الجسم المسن في إنقاص الوزن الزائد وتجنب مخاطر السمنة.

5. تقليل التوتر الذهني (الإجهاد)

من فوائد السباحة لكبار السن أنها يمكن أن تقلل من التوتر الذي يتعرضون له، فهذه الرياضة الترفيهية قادرة على جعل مزاج وعقل كبار السن أكثر استرخاءً.