شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد الكيوى طفلك على التركيز ويحميه من نوبات الربو وحصى الكلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل الكيوي العديد من الفوائد الصحية لطفلك، لأنه غني بالفيتامينات المختلفة والبوتاسيوم والألياف الغذائية، كما أنه غنى بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنها منخفضة السعرات الحرارية.





وطبقا لتقرير نشر فى موقع bold sky، فإن الكيوي فاكهة مليئة بالعناصر الغذائية ، لكنها حمضية قليلاً لأنها تحتوي على فيتامين سي، لذا فإن الكيوي آمنًا للأطفال الرضع أو الأطفال الصغار.

1.تقوية المناعة

الكيوي غني بالفيتامينات والمعادن التي ستكون مفيدة جدًا لصحة طفلك، إلى جانب ذلك، فإنه يحتوي أيضًا على بعض خصائص مكافحة الأمراض لتعزيز جهاز المناعة لدى طفلك لأنه يحتوى على فيتامين سي.

2.يزيد الطاقة والتركيز لطفلك

فيتامين سي الموجود في الكيوي مفيد لتنشيط الإنزيمات في جسم طفلك، حيث تلعب هذه الإنزيمات دورًا مهمًا في تنظيم الطاقة، و لهذا السبب ثبت أن الكيوي يحسن الطاقة ويقلل التعب ويضاعف التركيز لطفلك.

3.الوقاية من السرطان

تلعب الألياف الموجودة في الكيوي دورًا في منع الإمساك وبعض أنواع السرطان وإصلاح الحمض النووي، حيث تعمل كحماية للجسم ضد بعض أنواع السرطان وتعمل كمضادات للأكسدة أيضًا.

4. تحمى طفلك من السمنة

الكيوي فاكهة منخفضة السعرات الحرارية لذا قد تكون خيارا صحيا لطفلك للحفاظ على وزنه وحمايته من الدهون التى تجعله عرضه لارتفاع ضغط الدم والسمنة.

5.الوقاية من الربو وحصى الكلى

يحتوى على فيتامين سى الذى يحافظ على الرئة ويحمى طفلك من نوبات الربو وأمراض الجهاز التنفسي.

6.يساعده على النوم

يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن التى تسهم فى تعزيز هرمون النوم وتساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر.