كورونا حول العالم.. السلالة الهندية تنتج 3 تحورات وتصل 44 دولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما زال العالم يعاني وطأة وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وحصد أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في مختلف القارات والدول.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 160 مليونا و334 ألفا و125 إصابة، الأربعاء.





وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و331 ألفا و400 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 138 مليونا و98 ألفا و126 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





أكثر من ربع مليون وفاة في الهند

سجلت الهند 4 آلاف و205 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، إلى جانب 348 ألفا و420 إصابة بالفيروس.

وترتفع حصيلة الوفيات في البلاد بذلك إلى 254 ألفا و197 حالة، حسبما أفادت السلطات الصحية.

كما ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 23 مليونا و340 ألفا و938 حالة.

سلالة كورونا الهندية تصل 44 دولة

ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم اكتشاف سلالة فيروس كورونا الهندية في 44 دولة.

وقالت المنظمة في تقرير إن هذه السلالة التي اكتشفت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنتجت ثلاث سلالات أخرى، وسط ارتفاع غير مسبوق في عدد حالات الإصابة بالفيروس في الهند، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت المنظمة أنه على الرغم من أنه قد تكون هناك اختلافات مهمة بين السلالات الثلاث، فإن الأدلة المتاحة محدودة للغاية لتوصيفها بشكل فردي.

وقالت إن أي آثار على فعالية اللقاحات أو العلاجات تظل غير مؤكدة.





ارتفاع إصابات البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 72715 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و2311 حالة وفاة بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البرازيل منذ بدء الجائحة إلى 15.3 مليون تقريبا، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 425540.





1180 إصابة جديدة في مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية 1180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة، وذلك مقابل 1150 إصابة و68 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 239740 من ضمنهم 178241 حالة تم شفاؤها، و14033 حالة وفاة".



