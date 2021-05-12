شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إلكتروني يضرب موقع H&M في إسرائيل.. وسلسة هجمات تطال مواقع أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن هناك أربع شركات إسرائيلية على الأقل قد تعرضت للاختراق مؤخرا من قبل مجموعة إيرانية كانت وراء اختراقات سابقة وذلك بعد حوالي ستة أشهر من استهداف أكثر من 80 شركة إسرائيلية في سلسلة من هجمات الفدية التي قال الخبراء إنها كانت أيديولوجية وليست ذات دوافع مالية.

وقامت مجموعة من المتسللين الذين يعرّفون أنفسهم باسم Networm بنشر شعار H&M Israel على موقعهم على الويب على ما يسمى بالشبكة المظلمة، مما يشير إلى أن الشركة تعرضت للضرب من قبل المتسللين وتم إضافة شعار شركة إسرائيلية أخرى تسمى Veritas Logistic، إلى الموقع.

ويهدد المخترقون بنشر 110 جيجا بايت من بيانات H&M Israel و9 جيجا بايت من بيانات Veritas والتي تحتوى على تفاصيل عملائها والفواتير وتفاصيل العمال وربما أيضًا معلومات الدفع مثل بطاقات الائتمان ويطلب المخترقون 3 بيتكوين (170 ألف دولار تقريبا).

وقال مصدر في منظمة ماتاف الإسرائيلية غير الربحية التي تركز على خدمات الرعاية الاجتماعية، أن أنظمة الكمبيوتر الخاصة بهم تعطلت لمدة 48 ساعة في أعقاب هجوم توقف فجأة. ولدى هذه المنظمة قائمة تضم ما يقرب من 20.000 عامل اجتماعي بميزانية قدرها 1.2 مليار شيكل.

ووفقًا لـ Pinsker من المحتمل أن يكون قراصنة Networm هم Pay2Key- وهي مجموعة قرصنة استهدفت إسرائيل سابقًا خلال الموجة الأخيرة من الهجمات الإلكترونية وقد غيروا اسمهم الآن، حيث يعتقد أنه مهاجم إيراني يتظاهر بأنه روسي وأن اختراق هذه الشركات، والتي تقدم خدمات لعدد كبير من الشركات الأخرى، سيسمح بالوصول إلى عشرات الضحايا الذين لا يمكن الوصول إليهم بشكل مباشر.



بدأ الهجوم في 18 أبريل ويبدو أن دوافعه سياسية حيث يطالب المهاجمون في الغالب بفدية، لكن في المفاوضات اتضح أنه ليس لديهم نية حقيقية لنشر البيانات بل يماطلون لكسب المزيد من الوقت.

وتضيف صحيفة هاآرتس الاسرائيلية عن امتداد عالم الجريمة الإلكترونية إلى عالم الهجمات الإلكترونية الهجومية أو حتى التجسس الإلكتروني حيث يهدف الهجوم إلى إثارة الخوف وتقويض مكانة إسرائيل كقوة إلكترونية باستخدام تقنيات مرتبطة بالجرائم الإلكترونية.