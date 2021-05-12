شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمراض تمنع عملية تكبير الشفاه أبرزها الهربس والأنسجة الضامة للوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلجأ السيدات إلى إجراء عمليات التجميل للظهور بشكل جمالى يرغبونه وتتنوع عمليات التجميل فى مختلف أنحاء الجسم ومنها عمليات تكبير الشفاه، إلا أنه وفقا لموقعhealth line الطبى وجد أن هناك حالات مرضية من السيدات لا يمكن إجراء جراحة الشفاه لهن، والتى تمثل خطورة على حياتهن حال إجرائها ومن أبرزها :

1- الإصابة بمرض السكرى.

2 - ارتفاع فى ضغط الدم بصورة كبيرة.

3 - الإصابة بالأمراض الوراثية مثل الذئبة الحمراء .

4 - الإصابة بالأمراض الجلدية مثل الهربس الذى يسبب تقرحات حول الفم والأنف.

5 - اضطرابات فى الأنسجة الضامة للوجة .

وقال الموقع الطبى إن عمليات تكبير الشفاه يتم من خلال الحقن بحمض يسمى الهيلارونيك أسيد، والذى يساعد على انتفاخ البشرة دون حدوث أضرار فى الغدد أو ظهور لون أصفر على الجلد من أى مستحضرات أخرى .

وأضاف أن عمليات حقن الشفاه آمنة وليست بها أى خطورة، لكن تحتاج إلى طبيب الجلدية المتخصص وليس مراكز التجميل المجهولة التى يعمل بها غير الأطباء وتسبب فى هذه الحالات الكثير من التشوهات فى الشفاه والوجة، والتى نراها كثيرا بين المشاهير عند حدوث أى أخطاء فى إجراء تكبير الشفاه، وهنا لن تعود الشفاه إلى الطبيعة الأولى بسهولة، وتتضرر المرأة نتيجة التسرع فى مثل هذه العمليات التجميلية دون استشارة الطبيب المختص.