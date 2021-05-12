شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تمارين لتقوية الرئة وسرعة التعافى من كورونا.. منها نفخ البالونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا تأثرت رئتاك أثناء فيروس كورونا، فمن المهم للغاية اتباع إرشادات وتقنيات معينة لإعادتها إلى سعتها الأصلية، يمكن أن يؤدي الالتهاب الرئوي في الصدر إلى العديد من المضاعفات، ولهذا السبب يجب توخي الحذر الشديد أثناء مرحلة التعافي، في هذا التقرير نقدم بعض تمارين تقوية الرئة التي يوصي بها أخصائيو العلاج الطبيعي والتي يجب عليك القيام بها يوميًا، على الأقل 6-7 مرات كل يوم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تمارين تقوية الرئة للتعافي من كورونامقياس التنفس

آلة الكرات الثلاث هي واحدة من أكبر رهاناتك في تقوية رئتيك، الطريقة الصحيحة للقيام بذلك هي عن طريق الاستنشاق بعمق ومحاولة رفع جميع الكرات والزفير خارج الفوهة.

ملاحقة التنفس

التنفس المتعقب هو أسلوب آخر مهم للغاية في التنفس يساعد على فتح الرئتين احفظ شفتيك واستنشق بعمق من أنفك وقم بالزفير من فمك كرر هذا عدة مرات قدر ما تستطيع.

الهتاف أثناء التنفس

خذ شهيقًا عميقًا ثم قم بالزفير أثناء ترديد كلمة OM- تأكد من فتح فمك على أوسع نطاق ممكن أثناء إصدار هذا الصوت. لن يبدو وكأنه صوت أوم نموذجي ولكن سيكون له حلقة أوسع .

تمارين فتح الرئة (نوعان مختلفان)

اجعل يديك مفرودتين أمامك وشبكهما معًا الآن خذهم في الأعلى واستنشقهم وأعدهم موازين لعينيك وازفر.

نفخ البالون

سيكون هذا صعبًا ولكنه تمرين موصى به بشدة لاستعادة الرئة وظيفتها.

المشي

اعتمادًا على حالة رئتيك ومستويات الأكسجين الخاصة بك ، قم بتضمين المشي في روتينك افعل ذلك في منزلك في الوقت الحالي لأن صحتك تحتاج إلى التعافي.

تأكد من حصولك على الكثير من السوائل وأنك تحصل على بخار لمدة 5 دقائق يوميًا لا تغير أي شيء جذري في نمط حياتك أو نظامك الغذائي دون استشارة طبيبك واحصل على قسط كبير من الراحة.