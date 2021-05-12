شكرا لقرائتكم خبر عن الجسم يبوح بأسراره .. كيف يخبرك أنك لا تشرب ما يكفيه من الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتكون جسم الإنسان من حوالي 60 % من الماء، ويعتمد على الماء للقيام بعملياته الحيوية مثل التنفس، والهضم، وتزليق المفاصل ، وإزالة النفايات، والحفاظ على التوازن بشكل أساسي في كل وظيفة من وظائف الجسم، عندما لا يحصل جسمك على كمية كافية من الماء، أوإذا كان يفقد كمية أكبرمن الماء مما يستهلكه، فمن المحتمل أن يؤدي الجفاف إلى حدوث مضاعفات فورية وطويلة المدى .

ووفقا لموقع " WELL+GOOD "، يقول آدم بريتين، طبيب في وورلد كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، سواء أكنت تدرك ذلك أم لا، فإنك تفقد الماء طوال اليوم منهاعندما تعرق أوتبكي، وأكثرعندما تتبول، وحتى القليل مع كل نفس تأخذه، ويوصى بشرب الماء طوال اليوم للوقاية من أعراض الجفاف المبكرة مثل التعب والصداع وتقلب المزاج وصعوبة التركيز.



وأكد " بريتين " أن جسمك يعمل جيدا لتحذيرك من أنك لا تشرب كمية كافية من الماء، أو تعرض نفسك لخطر الجفاف الخفيف، حيث يقلل الجفاف من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، مما يؤدي بدوره إلى حدوث التهاب لذلك، فإن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يسبب الصداع، والتعب ، والدوخة ، نظرًا لأن الماء يلعب دورًا مهمًا في ترطيب مفاصلك وعضلاتك، فإن نقص الماء يمكن أن يعني أنك تعاني من آلام في المفاصل وتيبس أو تقلصات في العضلات والأربطة، موضحا أن هناك علامات أخرى هي جفاف الفم والجلد ، وزيادة العطش ، واغمق لونه ، وتركيزه ، ونقص البول .

وأكدت الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب، أن كمية السوائل اليومية الكافية لشخص بالغ يتمتع بصحة جيدة يعيش في مناخ معتدل تبلغ حوالي 11.5 كوبًا يوميًا للنساء و 15.5 كوب للرجال قد يتغير هذا بناءً على مقدار التمارين التي تمارسها ، والبيئة التي تعيش فيها ، والحالات الصحية الأخرى.

كما أن شرب الماء ليس الطريقة الوحيدة للبقاء رطبًا بشكل كافٍ، وتعتبر الفواكه والخضروات ذات المحتوى المائي العالي طريقة رائعة للحفاظ على أنظمتك في أفضل شكل أيضًا، المنتجات مثل البروكلي والجزر والخيار والبطيخ والعنب كلها غنية بـ H2O.