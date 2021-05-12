شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: 3 أعراض للإفراط في تناول الحلوى في العيد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر د. عبدالله الذيابيطبيب باطنة وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، من خطورة الإفراط في تناول الحلوى في عيد الفطر.
وقال الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”: “في عيد الفطر وتحت ضغوط العادات والتقاليد يضطر البعض إلى تناول أطعمة لا تناسب حالتهم الصحية،
وأوضح أن نتيجة ذلك ما يلي:
• تلبكات معوية
• عدم التحكم في الأمراض المزمنة
• زيادة الوزن
وينصح الأطباء بالتوازن وعدم الإفراط عادة في تناول الحلوى لاسيما لمرضى السكر والضغط، ويفضل استشارة الطبيب لمعرفة الأطعمة المناسبة والكميات المناسبة منها حتى لا تؤثر على الصحة.
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