شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: 3 أعراض للإفراط في تناول الحلوى في العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابيطبيب باطنة وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، من خطورة الإفراط في تناول الحلوى في عيد الفطر.

وقال الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”: “في عيد الفطر وتحت ضغوط العادات والتقاليد يضطر البعض إلى تناول أطعمة لا تناسب حالتهم الصحية،

وأوضح أن نتيجة ذلك ما يلي:

• تلبكات معوية

• عدم التحكم في الأمراض المزمنة

• زيادة الوزن

وينصح الأطباء بالتوازن وعدم الإفراط عادة في تناول الحلوى لاسيما لمرضى السكر والضغط، ويفضل استشارة الطبيب لمعرفة الأطعمة المناسبة والكميات المناسبة منها حتى لا تؤثر على الصحة.