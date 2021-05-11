البحرين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

وافقت مملكة البحرين اليوم "الثلاثاء" على الاستخدام الطارئ لتطعيم سبوتنيك الجديد ذو الجرعة الواحدة والذي ينتجه مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي ضد فيروس كورونا.



وجاء قرار موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على التطعيم وإتاحة استخدامه استنادً إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة -فور استلامها لملفات التطعيم ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت - عملية مراجعة وتقييم لملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية التطعيم وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة التطعيم من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثبات المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية والاشتراطات الصادرة عن الهيئة.

كما أخذت الهيئة رأي لجنة البحوث السريرية والمكونة من المختصين من الأكاديميين والأطباء والمسؤولة عن الموافقة على التجارب السريرية، كما تم أخذ موافقة لجنة التطعيمات بوزارة الصحة، وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلمية قررت الهيئة الموافقة على التطعيم والسماح بالاستخدام الطارئ له.

والتطعيم الجديد( سبوتنك لايت) يستخدم الجرعة الأولى فقط من تطعيم سبوتنيك في المصرح سابقًا، وأثبتت الدراسة المقدمة للهيئة أنه يعطي فعالية عالية، وأثبت فعاليته ضد جميع سلالات فيروس كورونا الجديدة كما أوضح مركز "غاماليا" خلال الاختبارات المعملية.

وبإجازة الاستخدام الطارئ للتطعيم الروسي تكون البحرين قد أقرت سادس استخدام طارئ لتطعيم في البحرين بعد تطعيم شركة (سينوفارم) وتطعيم شركتي (فايزر وبيونتيك)، وتطعيم (كوفيشيلد-استرازينكا)، وتطعيم جونسن، وتطعيم سبوتنك، وهو ما يؤكد الجهود الوطنية للحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين وتحصين المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.