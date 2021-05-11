شكرا لقرائتكم خبر عن البنجر روشتة كبار السن للتغلب على أمراض الشيخوخة والوقاية من الخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي البنجر على الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مثل فيتامين سي وحمض الفوليك والبوتاسيوم والبروتين والفوسفور والزنك والألياف وفيتامين ب 6 والنحاس والمنغنيز وفيتامين أ والبوتاسيوم والحديد لذا يعد خيارا صحيا هاما لكبار السن.

ويسهم تناول البنجر فى الحماية من العديد من الأمراض المزمنة ويحسن مستويات ضغط الدم وبحمى القلب خاصة لكبار السن.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع تايمز اوف انديا، فمن أهم الفوائد الصحية للبنجر لكبار السن، الآتى:

1.السيطرة على ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم شائع جدًا عند كبار السن، وتبين إثبات فعالية البنجر في خفض ضغط الدم من خلال العديد من الدراسات، مما أدى إلى انخفاض مستوى ضغط الدم بعد ساعات من تناوله،بفضل النترات الموجودة به التى تؤدي إلى ارتفاع أكسيد النيتريك الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم بشكل فعال، وقد يحمى من مخاطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية .

2 مقاومة الالتهابات

يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض الخطيرة ، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب واضطرابات الكبد والسرطان، ويحتوي البنجر على مادة البيتالين، وهي صبغة لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد جسمك على التعامل مع الالتهابات المختلفة مثل التهاب الكلى، وتقليل الألم وعدم الراحة لدى مرضى هشاشة العظام.

3.انتاج الطاقة للجسم

يمكن أن يكون البنجر غذاءً مثاليًا للرياضيين بسبب محتواه الغذائي الوفير من النترات، في إنتاج الطاقة من الخلايا في الجسم، وبالتالى تسهم فى زيادة النشاط البدني، لذا لابد من تناول البنجر من ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل ممارسة التمارين أو المشاركة في المسابقات الرياضية.

4.منع الشيخوخة

لا تقلل النترات الموجودة في البنجر مستويات ضغط الدم فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تجعل تدفق الدم أكثر سلاسة عبر الجسم والدماغ، يمكن أن يكون هذا فعالًا في مكافحة الشيخوخة التي تحدث غالبًا عند كبار السن.

5.تحسين وظائف المخ

تؤدي زيادة العمر إلى انخفاض وظائف المخ أو الوظيفة الإدراكية والعقلية، قد يحدث هذا بسبب انخفاض تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، مما تؤدي للإصابة بالخرف في سن الشيخوخة، لكن يعمل البنجر على تحسين صحة الدماغ ووظائفه، لاحتوائه على النترات التي يمكن أن تحسن الوظيفة الإدراكية والعقلية عن طريق توسيع الأوعية الدموية،ليزداد تدفق الدم إلى الدماغ مرة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت دراسة أن البنجر يمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى أجزاء الدماغ المتعلقة بوظائف التفكير مثل اتخاذ القرارات والذاكرة العاملة.

6.الوقاية من السرطان

يعتبر البنجر أحد أنواع الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، لذلك يمكن أن يساعدك في الوقاية من السرطان، حيث أظهرت دراسة أن مستخلص البنجر يمكن أن يساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية الموجودة في الحيوانات، ويقلل من نمو خلايا سرطان البروستاتا والثدي.