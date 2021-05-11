لن تتوقعها.. 8 فوائد لزيت اللوز المر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

اللوز من المكسرات التي يعشقها الكثيرون، وبخلاف الطعم اللذيذ للوز يعد مصدراً للمغنيسيوم والألياف، والتي تعمل على تقليل الحساسية ورفع المناعة بالإضافة لفوائده لصحة البشرة.

استخدام زيت اللوز المر يعزز الصحة، ويفيد البشرة والشعر، وذلك لخصائصه المميزة.

ويستخدم زيت اللوز المر، للتخلص من الالتهابات ويعتني بالبشرة والشعر بشكل جيد، ومن خلال ما يلي إليكم أهم فوائد زيت اللوز المر.

فوائد زيت اللوز المر:

-يحتوي على الأحماض الدهنية والتي تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول بالدم وتنظيم ضغط الدم.

– يساعد على التقليل من التشنجات العضلية.

-يحتوي زيت اللوز المر على مواد كيميائية لها القدرة على تخليص الجسم من السموم عبر العرق والتبول.

-استخدام زيت اللوز المر أثناء الحمى يساعد على التقليل من ارتفاع درجة الحرارة.

-التخلص من الالتهابات والبكتيريا والفيروسات التي تتسبب في الأمراض، وهذا لأنه يحتوي على مضادات الالتهابات والبكتيريا.

-استخدام زيت اللوز المر على أماكن الألم فإنه يساعد على تسكينها والتقليل من حدة الألم، حيث أنه يقوم بتخدير الأعصاب موضعيا.

-وأشار موقع “medical news today” إلى أن زيت اللوز المر له القدرة على التخلص من الديدان المعوية ولكن مع عدم الإفراط به.

-يساعد على الاسترخاء من خلال استخدامه في التدليك، مما يؤدي إلى استرخاء العضلات والشعور بالراحة والتقليل من التوتر النفسي.