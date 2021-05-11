أسعار الذهب في العراق مساء اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في العراق، خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار الذهب عالميا.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب، في تداولات الثلاثاء، بعدما صعدت صباحا، بفعل تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق مساء الثلاثاء، إلى 86 ألفا و316 دينارا (59.02 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 22 مساء الثلاثاء، إلى نحو 79 ألفا و123 دينارا (54.10 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق مساء الثلاثاء، نحو 75 ألفا و528 دينارا (51.64 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق فانخفض مساء الثلاثاء، إلى نحو 64 ألفا و738 دينارا (44.27 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي في العراق

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق مساء الثلاثاء، إلى نحو 50 ألفا و351 دينارا (34.43 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل مساء الثلاثاء، في العراق، نحو 43 ألفا و158 دينارا (29.51 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر أوقية الذهب في العراق مساء الثلاثاء، إلى نحو 2 مليون و684 ألفا و419 دينارا (1836 دولارا).

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 604 آلاف و225 دينارا (413.15 دولار).

السعر العالمي

عالميا، تراجع الذهب في المعاملات الفورية، الساعة 6:09 مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.09% إلى 1834.34 دولار للأوقية (الأونصة).

وكانت أسعار الذهب، مرتفعة صباح الثلاثاء، بعدما زاد الإقبال على المعدن بفعل تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 05:38 صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش، تقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1836.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 فبراير/شباط الماضي عند 1845.06 دولار أمس الاثنين.

ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة التي بلغت 1837.30 دولار للأوقية.