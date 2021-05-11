واشنطن تدعم "حل الدولتين" لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي ، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تزال تؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأدانت ساكي الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها مدن إسرائيل.



وأمس الإثنين، رحبت واشنطن، بقرار إسرائيل تأجيل عمليات الإخلاء بحي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن لا تزال ملتزمة بالدعوة للهدوء في القدس

وأضاف أن " الولايات المتحدة تعتبر أن إطلاق حركة حماس صواريخ على إسرائيل تصعيد غير مقبول".

وأكد نيد برايس ، أنه" أولويتنا على المدى البعيد لعب دور وساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، دمرت الطائرات الإسرائيلية، مساء اليوم، برجاً سكنياً مكونا من 13 طابقا في غزة، وسوته بالأرض.

ويضم البرج شققا سكنية لمواطنين ومكاتب إدارية.

وهذا أول برج سكني تدمره إسرائيل في هذه الموجة، حيث كانت لجأت إلى سياسة تدمير الأبراج السكنية في الحروب السابقة.

ومنذ أمس شنت الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات ودمرت عدة منازل ومنشآت إلى جانب قتل 28 فلسطينيا وإصابة نحو 150 آخرين.

وكانت الطائرات الإسرائيلية استهدفت عدة شقق ومنازل سكنية في أنحاء متفرقة من مدينة غزة ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.