مضاعفات قد تحدث بعد أشهر من التعافى من كورونا

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القاهرة - سامية سيد - يمكن لمعظم الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا استئناف حياتهم بصحة جيدة بعد التعافى، ومع ذلك يمكن أن يترك فيروس كورونا مضاعفات طويلة الأمد على الأشخاص، حتى بعد اختباره سلبيًا، وفى هذا التقرير نتعرف على مضاعفات كورونا التى قد تظهر بعد أشهر من التعافى، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وقد أشارت النتائج الأحدث الآن إلى أن الأشخاص الذين قد يصابون بفيروس كورونا البسيط قد يكونون عرضة لخطر الإصابة ببعض المضاعفات الواضحة، والتى قد تختلف عن الضرر الناجم عن أعراض كورونا المستمرة طويلة الأمد.





يمكن أن يتسبب كورونا فى حدوث مضاعفات طويلة الأمد

في حين قد يكون هناك بعض الأشخاص الذين قد يصبحون عرضة لأعراض طويلة الأمد لفيروس كورونا، فإن البعض، خاصة المعرضين لخطر المشكلات الصحية المزمنة أو ضعف المناعة، قد يصابون بحالات طبية تتطلب مزيدًا من الرعاية.

على سبيل المثال، كانت هناك عدة تقارير عن ارتفاع فى النوبات القلبية وفشل القلب لدى المرضى الذين تعافوا من كورونا، وقد يتعرض البعض أيضًا لخطر الإصابة بمرض السكرى.

ويمكن أيضًا أن يتسبب فيروس كورونا في تلف الكلى.

كيف يمكن لفيروس كورونا أن يؤثر على صحتك على المدى الطويل؟

هناك الكثير من الدراسات التى أجريت على المرضى المتعافين، والتى ألمحت إلى أنه قد تكون هناك عواقب وخيمة على صحة القلب، والصحة النفسية للأشخاص الذين يعانون من عدوى كورونا الشديدة.

ولن يحتاج المرضى المتعافون من كورونا فقط إلى فحوصات متابعة واختبارات، بل يقترح الخبراء الآن أن الناس الآن يبحثون عن علامات وأعراض تحذيرية للبحث عنها.





كيف تختلف هذه المضاعفات عن فيروس كورونا الطويل؟

يتصف مرض كوفيد-19 الطويل أو ما بعد كوفيد بأنه متلازمة يستمر فيها مريض كورونا في الشعور بأعراض المرض بعد 4 أسابيع من الاختبار السلبي.

وتشير النتائج إلى أن 1 من كل 4 مرضى مصابون بفيروس كوفيد تستمر معهم الأعراض لفترات طويلة، مثل السعال المستمر، والضعف المزمن، والصداع، وألم عضلى، وضباب الدماغ يمكن أن تستمر لأسابيع أو أشهر بعد الشفاء، وتتطلب التقييم.

ومع ذلك، وبغض النظر عن خطر الإصابة بفيروس كوفيد طويل الأمد، فقد لاحظ الأطباء أن المضاعفات طويلة المدى، بالنسبة لبعض المرضى، قد تكون مرتبطة بالأداء الحيوى، ويمكن أن يكون نتيجة التهاب من الفيروس، أو الأمراض المزمنة التى يمكن أن تظهر.

وعلى الرغم من أنها لا تزال عدوى فى الجهاز التنفسى إلا أن الطبيعة المترابطة يمكن أن تؤثر على صحة الشخص وعملية حرق الدهون والجهاز العصبي.

المضاعفات المدرجة هي أكثر المضاعفات شيوعًا التي لوحظت في فترة التعافي بعد كورونا، والعلامات والأعراض التي يجب الانتباه إليها:





مضاعفات قد تحدث بعد أشهر من التعافى من كورونامرض السكرى

يعتبر مرض السكرى اعتلالًا مشتركًا لمرضى كورونا ومع ذلك بالنسبة لبعض المرضى، يمكن أن يؤدى فيروس كورونا إلى تشخيص مرض السكري.

ويُعتقد أن الفيروس يمكن أن يتسلل إلى الأعضاء الحيوية مثل البنكرياس ويعطل تنظيم الأنسولين، ويمكن لأولئك الذين يعانون بالفعل من مرض السكري أن يسجلوا تذبذبًا في مستويات السكر في الدم.

نظرًا لأن كورونا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 1 والنوع 2 ، يجب على المرضى البحث عن علامات مثل:

- العطش الشديد والشعور بالجوع في كثير من الأحيان

- رؤية ضبابية

- بطء الشفاء ، البشرة الحساسة

- تعب وإرهاق

لا ينبغي تجاهل التنميل والوخز فى اليدين والقدمين أيضًا قم بإجراء اختبارات الجلوكوز والسكر بشكل متكرر لتقييم الصحة.

التهاب عضلة القلب واضطراب القلب

كانت هناك تقارير متزايدة عن كورونا الشديدة التى تسبب جلطات دموية ونوبات قلبية فى حالات ما بعد كورونا.

ويمكن أن يؤثر كوفيد 19 أيضًا على قلب الفئات العمرية الأكثر صحة، ما يجعل العديد منهم يعانون من أعراض مثل ضيق التنفس وألم الصدر والإرهاق.

وأكد أطباء رعاية القلب أيضًا أن عدم انتظام ضربات القلب والتهاب عضلة القلب ومضاعفات القلب والأوعية الدموية الأخرى يمكن أن تحدث أيضًا.

ويعتقد بعض الأطباء أن العلامات المبكرة للالتهاب يمكن أن تظهر فى وقت مبكر من اليوم الخامس، ويجب أن تتطلب فحوصات بصرف النظر عن هذا، تشمل العلامات التحذيرية لتدهور صحة القلب ما يلي:

- عدم الراحة في الصدر

- ألم أو ضغط في الذراع

- التعرق

- ضيق في التنفس

- ضغط الدم غير المنضبط أو غير المستقر

- عدم انتظام ضربات القلب

الاضطرابات النفسية

لاحظت التقييمات السريرية التى تمت فى إيطاليا وإسبانيا، اعتبارًا من عام 2020 أن ما يقرب من نصف مرضى كورونا المتعافين يحتاجون إلى فحوصات ما بعد العملية والمساعدة في الاضطرابات العصبية والنفسية.

النساء على وجه الخصوص معرضات لخطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية.

أمراض الكلى

شوهد بعض الأشخاص الذين يعانون من أشكال حادة من فيروس كورونا تظهر عليهم علامات تلف الكلى ، حتى بدون مشاكل أساسية

يمكن أن يتسبب عمل البروتين والدم غير الطبيعي أو عاصفة خلوية سيئة السمعة ناجمة عن COVID أو تذبذب مستويات الأكسجين في إحداث أضرار. قد تكون النتائج أيضًا أكثر خطورة بالنسبة لأولئك المعرضين للالتهاب ومرض السكري.

ومع ذلك، نظرًا لأن تلف الكلى يمكن أن يكون شديدًا ويتطلب رعاية، يمكن أن تساعد العلامات المبكرة في التشخيص والمساعدة، فيما يلي بعض علامات تدهور صحة الكلى التي يجب توخي الحذر منها:

- تورم الكاحل والقدمين

- كثرة التبول

- تغير في لون أو ملمس البول

- فقدان الوزن المفرط

- ضعف الهضم وفقدان الشهية

- ارتفاع مستويات السكر في الدم وضغط الدم