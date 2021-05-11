شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق التخلص من "خلايا النحل المزمنة" التى تظهر على الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلب الصيف تحديات للأشخاص الذين يعانون من خلايا النحل المزمنة تُعرف أيضًا باسم الشرى المزمن ، ويمكن أن تسبب هذه الحالة حكة، وبثور لمدة 6 أسابيع أو أكثر ، وفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، ولا يعرف الناس دائمًا أسباب الإصابة بالشرى، ولكن يمكن أن تتفاقم الحالة بسبب المحفزات الشائعة في الصيف ، مثل أشعة الشمس والحرارة وحبوب اللقاح والعرق، وفقا لتقرير لموقع healthline.

نصائح للتعامل مع الطفح الجلدي المزمن في الصيف

بين موجات الحرارة وارتفاع عدد حبوب اللقاح ، يكون للصيف الكثير من المحفزات المحتملة للشرى، فيما يلي بعض الطرق لتقليل مخاطر المرض في هذا الوقت من العام.

تعرف على المحفزات الخاصة بك: يمكن أن تتسبب مجموعة من الأشياء المختلفة في حدوث الشرى يمنحك فهم سبب تفاقم خلايا النحل فرصة لتقليل تعرضك لتلك المحفزات.

تتبع عندما تصاب بالشرى: يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بدفتر يوميات حول وقت الإصابة بالشرى في تضييق نطاق النوع، وما إذا كانت بعض الأشياء خلال الصيف هي المحفزات.

على سبيل المثال ، إذا لاحظت أنك غالبًا ما تصاب بالشرى في غضون دقائق من قضاء الوقت بالخارج في يوم مشمس ومشرق، فقد يكون لديك نوع نادر يسمى الشرى الشمسي وبالمثل ، يصاب الأشخاص المصابون بالشرى الكوليني عندما يتعرقون، يمكن أن تساعدك دفتر يومياتك في معرفة ما إذا كانت خلاياك ناتجة عن الحرارة أو الضوء أو سبب آخر.

ابق باردًا وجافًا: تجنب قضاء فترات طويلة من الوقت في البيئات الحارة والرطبة حيث قد تبدأ في التعرق، يمكن أن يساعد ارتداء مضاد التعرق في تقليل كمية التعرق قد ترغب أيضًا في الاحتفاظ بقطعة قماش ناعمة في متناول اليد للتخلص من الرطوبة عند بدء التعرق.

إذا كنت ترغب في قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق ، فحاول تجنب الأوقات الأكثر سخونة في اليوم

شرب الكثير من السوائل: يمكن أن يساعد الترطيب في الحفاظ على برودة جسمك وتقليل فرص الإصابة بالشرى من ارتفاع درجة حرارة الجسم هذا مهم بشكل خاص خلال فصل الصيف ، عندما يكون كثير من الناس أكثر نشاطًا ، ويصابون بالجفاف بسهولة أكبر.

يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في الحفاظ على هذا التوازن ، لذلك قد تقلل من فرص الإصابة بالشرى الصيفية.

ضع واقي من الشمس: يمكن أن يساعد ارتداء واقٍ من الشمس يحجب نوع الضوء الذي يسبب الأعراض على تقليل خلايا النحل.

استخدم الكمادات الباردة: يمكن أن تقلل درجات الحرارة الباردة من الالتهاب الذي يؤدي إلى تفاقم خلايا النحل يمكن أن يؤدي وضع الكمادات الباردة على جلدك إذا بدأت بالحكة في التخفيف من الأعراض.

الحد من التعرض لحبوب اللقاح: حبوب اللقاح هي مادة شائعة للحساسية يمكن أن تؤدي إلى الطفح الجلدي لدى بعض الأشخاص خلال فصل الصيف، تجنب قضاء الوقت في الهواء الطلق عندما تكون أعداد حبوب اللقاح عالية. يمكنك معرفة عدد حبوب اللقاح من خلال تقارير الطقس المحلية.