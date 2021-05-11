شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب "طرقعة" الركبة.. أبرزها الدوران المفاجئ وإصابة الغضروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد صوت"طرقعة" فجأة قادمًا من ركبتك أمرا مزعجا، ويجب معرفة سبب حدوث ذلك، خاصة وأن عدم الاهتمام بالأمر واهماله واستمرار المشى على القدم قد يؤدى إلى حدوث مشكلة، و قد تصل إلى الحاجة إلى إجراء جراحة بالركبة، وفقا لتقرير لموقع healthline.

الأسباب المحتملة لطرقعة الركبةتمزق الرباط الصليبي الأمامي

من العلامات المميزة لتمزق الرباط الصليبي الأمامي في الركبة صوت فرقعة مرتفع يتبعه عادةً ألم شديد قد لا تكون قادرًا على الوقوف أو تحميل الوزن على الساق المصابة.

الدوران المفاجئ

يمكن للدوران المفاجئ، أو الضغط المباشر ، أن يؤدي إلى تمزق إحدى قطعتين من الغضروف المحصورين بين عظم الفخذ وعظم الساق يُعرف هذا النوع من الإصابة ، المعروف باسم تمزق الغضروف المفصلي ، بضوضاء طقطقة، قد يتبع ذلك ألم وتورم وصعوبة في الحركة، وإحساس بعدم الاستقرار قد تشعر أيضًا بإحساس غريب بالانزلاق إذا أصبح الغضروف رخوًا وسد مفصل ركبتك.

إصابة الغضروف

في حالة تلف جزء من الغضروف، يمكن أن يحدث ضوضاء طقطقة بينما تتحرك ركبتك ذهابًا وإيابًا.

تمزق وتر الرضفة

يربط الوتر الرضفي الجزء العلوي من عظم الساق بأعلى الرضفة يمكن أن تلتهب ، وهو ما يعرف باسم التهاب الأوتار الرضفي، أو يمكن أن يتمزق، قد تسمع صوت تمزق أو فرقعة إذا تمزق قد لا تتمكن من فرد ساقك، وقد تشعر بأن ركبتك تتحرك لأعلى في فخذك قد تصاب أيضًا ببعض الألم والتشنج والكدمات والمسافة البادئة في أسفل الرضفة.

التهاب مفاصل الركبة

يتطور التهاب مفاصل الركبة ، المعروف أيضًا باسم هشاشة العظام، عندما ينكسر الغضروف الذي يفصل العظام في مفصل الركبة. عندما تقوم بتحريك ركبتك، يمكنك أن تشعر بأن العظام تتضرب أو تتصادم مع بعضها البعض ، مما قد يتسبب في حدوث أصوات فرقعة.