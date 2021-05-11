شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة المشى تحمى مرضى السكر من المضاعفات.. تحافظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر من الأمراض المزمنة التى تلحق بالمرضى مضاعفات عديدة، لذا تكون ممارسة الرياضة من أهم الطرق التى تساعد المرضى فى خفض مستويات التوتر، وكذلك خفض مستويات السكر في الدم وتقليل حاجة الجسم إلى الأنسولين.

-

وتعد رياضة المشى من التمارين الرياضية الهامة التى تحمى مرضى السكري من الإصابة بالقدم السكرية، وخفض مستويات الدهون وزيادة كتلة العضلات وتقليل مستويات التوتر.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع healthline، فهناك عدة فوائد صحية لرياضة المشى لمرضى السكري:

1.يزيد من حساسية الأنسولين

المشي المنتظم كل صباح يزيد من حساسية الأنسولين، و يكون أفضل وسيلة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 الذي يتميز بمقاومة الأنسولين، لذا من الأفضل ممارسة المشي في الصباح قبل تناول الإفطار والأدوية المضادة لمرض السكر، وخاصة من الساعة 2 إلى 8 صباحًا، لأن هذا الوقت تحدث الزيادة السريعة في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكر لأن العناصر الغذائية من العشاء يتم تخزينها أثناء النوم.ويمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة في الصباح أيضًا إلى زيادة حساسية الأنسولين وتشجيع امتصاص الدواء.

2. يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم

نشاط المشي يسهم فى تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم في الجسم، كما يمكن للمشي أيضًا أن يشجع العضلات على امتصاص المزيد من السكر في الدم، لأن سكر الدم أو الجلوكوز هو مصدر للطاقة التي يحتاجها الإنسان للقيام بالأنشطة.

3. يسهم فى تقوية العضلات

يساعد المشي المنتظم على تدريب عضلات ساقيك وقوتها لتجنب أو منع احتمالية الإصابة باضطرابات السكرى مثل القدم السكرية لذا لابد من ممارسة المشى لمدة ساعة على الأقل.

4.الحفاظ على صحة القلب

من مضاعفات مرض السكري مشاكل القلب، ويسهم المشي المنتظم فى توفير فوائد جيدة لصحة قلبك، و تجنب خطر انسداد تدفق الدم.

5. يزيد من جودة الحياة

كشفت إحدى الدراسات التى نُشرت في مجلة السكري والاضطراب الأيضي التي نشرتها جامعة جورو ناناك ديف الهندية، أن القيام بأنشطة المشي لمدة 30-40 دقيقة بشكل روتيني يمكن أن يحسن نوعية حياة مرضى السكر.

6. طريقة فعالة لحرق السعرات الحرارية

المشي لدقائق طويلة في اليوم يمكن أن يحرق سعراتك الحرارية، فإذا قمت بالمشي لمدة 60 دقيقة، يمكنك خفض وزنك للوصول إلى وزنك الصحي.