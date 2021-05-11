منها البيض والموز.. احرص على تناول هذه الأطعمة بالطريقة الصحيحة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 06:05 مساءً - تختلف خصائص الأطعمة فيما بينها، حيث تشتهر الأطعمة ذات اللون الأحمر بخصائصها المضادة للأكسدة، في حين تعرف الخضراوات بخصائصها المفيدة لصحة العين، وغالبًا ما تعدّ الأطعمة صفراء اللون مصدرا جيدا للبروتين. ولكن كيف ينبغي أن نأكل هذه الأطعمة لتحقيق أقصى استفادة من قيمتها الغذائية.

في هذا التقرير، أشار موقع “برايت سايد” (Bright Side) الأميركي إلى أهمية معرفة الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات حتى تتمكن من اتخاذ قرار صائب بشأن ما عليك أكله وما عليك التخلص منه.

1- الموز

يحتوي الموز على الفيتامينات “ب” (B) و”سي” (C) والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وجلّ هذه المغذيات موجودة في قشرة الموز وبالتحديد الجزء الفاصل بين الثمرة وقشرتها الخارجية التي تعرف باسم “النسيج الوعائي اللحائي” المسؤول عن توزيع الماء والعناصر الغذائية في النبتة. كذلك فإن قشرة الموز غنية بالألياف، لذلك عليك تجنّب رميها بل إضافتها إلى نظامك الغذائي.

2- الطماطم

ذكر الموقع أن طبخ الطماطم يطلق مضادات الأكسدة التي تكافح السرطان، المعروفة باسم الليكوبين، إذ تكسر الحرارة جدران الخلايا الأكثر صلابة في هذه النبتة، فيسمح ذلك للجسم بامتصاص العناصر الغذائية بسهولة أكبر. لذلك، فإن شيّ الطماطم ببطء أو إعداد صلصة منها أفضل طريقة للاستفادة أكثر من منافعها.

3- السلق والشمندر واللفت

لست مخطئا إذا كنت تأكل أوراق بعض الخضراوات، لكنك ينبغي أن تعلم أن سيقانها أيضًا تصلح للأكل، إذ توفر السيقان المطبوخة جرعة من الغلوتامين، وهو حمض خاص يعزز عملية تعافي الجسم من بعض الالتهابات. كذلك مذاقها رائع عند سلقها وقليها في زيت الزيتون.

4- البطاطس

يوفر تناول البطاطس بقشرتها مزيدا من الألياف والفيتامينات والمعادن أكثر مما توفره من دونها. وتحتوي البطاطس على فيتامين سي وكثير من فيتامينات بي والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، التي بدورها تمنحك دفعة من الطاقة وتساعد على تخفيف مستوى الإجهاد لديك وتقوي العظام وتحسّن عملية الهضم.

5- التفاح والبرتقال

عليك أكل قشر التفاح والبرتقال، فقشور التفاح تحتوي على مادة الكيرسيتين المضادة للأكسدة التي تساعد على تعزيز صحة القلب والدماغ. أما قشور البرتقال فهي غنية بمركبات الفلافونات التي تخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتحمي القلب.

6- البيض

مع أن عملية هضم البيض تكون أسهل عند طهيه، إلا أن الحرارة العالية يمكن أن تتسبب في فقدانه بعض العناصر الغذائية. فعلى سبيل المثال، يؤدي طهي البيض في المايكرويف أو قليه أو سلقه مدة طويلة إلى تقليل عدد مضادات الأكسدة ويؤكسد الكوليسترول الموجود فيه. وهذا يعني أن البيض المسلوق في الماء دون قشر ونصف المسلوق فائدته أكبر، لأنه يمد الجسم بنسبة بروتين أعلى.

7- البصل والثوم

يتسبب سحق البصل والثوم أو تقطيعهما في إطلاق إنزيم الألينيز الذي يولد مادة مغذية تسمى الأليسين تسهم بدورها في تكوين مركبات أخرى تحمينا من الأمراض. يحتوي البصل والثوم أيضًا على الكبريت الذي يتوافق جيدا مع الأطعمة الغنية بالحديد والزنك، مثل الديك الرومي ولحم البقر والكبد.

8- الحبوب والفاصولياء

تحتوي الحبوب والفول على مواد يمكن أن تجعل الهضم صعبا. وعندما تنقع الفاصولياء والحبوب في الماء، فإنك تقلل من نسبة هذه المركبات، وتسهل عملية الهضم، وتعزز امتصاص المعادن التي توفرها مثل الحديد والكالسيوم والزنك التي يساعد على إطلاقها الماء الدافئ.

فإذا كنت من محبّي الفاصوليا الحمراء، فعليك أن تحرص على نقعها وسلقها لأن التغاضي عن ذلك يمكن أن يتسبب في إصابتك بالقيء الشديد والإسهال.

9- الخضراوات الورقية

ينبغي أن تؤكل كل الخضراوات الورقية نيئة، إذ يحتوي كرنب بروكسل والبروكلي والأفوكادو والسبانخ وجميع الخضراوات الأخرى على عناصر غذائية قابلة للذوبان في الماء وحساسة للحرارة.

ويؤدي تعريض هذه الخضراوات لدرجات حرارة مرتفعة إلى فقدانها فيتامين سي وحمض الفوليك والفيتامينات “بي1″ (B1) و”بي5” (B5)، لذلك احرص على تناول الخضراوات نيئة، فالسبانخ النيئة مثلا تحتوي على 3 أضعاف نسبة فيتامين سي الموجود في السبانخ المطبوخ. وإذا كنت لا تستطيع ببساطة هضم البروكلي النيء، فيمكنك طهيه على نار هادئة مع قليل من الماء.