الصحة العالمية لـ"الخليج 365": سلالة كورونا المصرية ليست خطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قللت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من المخاوف المرتبطة بأنباء رصد "سلالة مصرية" متحورة من فيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ما نشره المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، حول السلالة المصرية، تقرير روتيني ولا يعني أنها أشد خطورة من فيروس كورونا الأصلي، مشيرة إلى أنها لا تضع هذا المتغير في الاعتبار لعدم أهميته، وكونه غير مؤثر في الوضع الوبائي.

وكان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أورد في تقرير له مطلع مايو، عن تصنيف سلالات كورونا المتحورة، رصد سلالة متحورة لفيروس كورونا ظهرت على أشخاص خرجوا من مصر قبل 5 شهور، وأعطى "السلالة المصرية" رمز "C.36+L452R".

وكشفت منظمة الصحة العالمية لـ"الخليج 365" أن كل الفيروسات بما فيها كورونا تتحور ما يؤدي إلى ظهور طفرات جديدة، بعضها غير مؤثر على الصحة العامة، وانتشار الوباء، وأنها تتعاون مع السلطات ومراكز البحث المحلية بشكل مستمر لتقييم متغيرات الفيروس وتأثيرها على حجم انتشار الفيروس وأعراضه.

وأوضحت المنظمة أنها أنشأت أنظمة للكشف عن المتغيرات المحتملة للفيروس ذات الاهتمام أو القلق، فضلاً عن الأحداث غير العادية التي يُحتمل أن ترتبط بمتغير، وتقييمها بناءً على المخاطر التي تتعرض لها الصحة العامة، وتخضع هذه الإشارات للتقييم، حيث تلتزم منظمة الصحة العالمية بتسليط الضوء عليها لدعم تحديد الأولويات لمزيد من المراقبة والتقييم.