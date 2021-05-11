التشيك تسجل أعلى عدد وفيات منذ عام 1947

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال متحدث باسم وكالة الإحصاءات في التشيك، الثلاثاء، إن بلاده سجلت حالات وفاة خلال شهر مارس/آذار الماضي أكثر من أي شهر منذ عام 1947.

وأظهرت البيانات الأولية تسجيل 16 ألف حالة وفاة خلال شهر مارس/آذار الماضي، أعلى بنسبة 60% من متوسط العدد الذي تم تسجيله خلال نفس الشهر في الفترة ما بين 2015، و2019.

وواجهت جمهورية التشيك موجة تفش ثالثة مميتة لفيروس كورونا في مارس/آذار الماضي، مما دفع الحكومة لحظر التنقل بين المناطق المختلفة لعدة أسابيع.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في وقت سابق أن من بين حالات الوفاة التي تم تسجيلها خلال مارس الماضي، 5779 حالة لأشخاص أصيبوا بالفيروس وتوفوا.

وأشارت الوكالة إلى أن معدل الوفاة كان أعلى بين الرجال مقارنة بالنساء، مشيرة إلى أن من تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاما كانوا الأكثر تضررا، يليهم من تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عاما.

مع ذلك، هناك اتجاه إيجابي بين كبار السن، الذين حصل معظمهم على التطعيم ضد فيروس كورونا، وقد تحسن الوضع بصورة كبيرة، وتراجع مؤشر الحالات لكل سبعة أيام ليصل إلى 95 حالة لكل 100 ألف شخص، وأعادت جمهورية التشيك فتح المحال، وذلك على الرغم من استمرار القيود الصحية.