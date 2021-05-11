شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الهوموسيستين يكشف نقص حمض الفوليك فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيس اختبار الهوموسيستين كمية الحمض الأمينى الهموسيستين فى الدم، وهو من التحاليل التى تكشف نقص فيتامين ب 12 أو نقص حمض الفوليك فى الدم، كما يساعد أيضاً فى اكتشاف أمراض أخرى، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية تحليل الهوموسيستين فى الدم، بحسب موقع "healthlinkbc".

أهمية تحليل الهوموسيستين في الدم

- المساعدة في تحديد نقص فيتامين ب 12 أو نقص حمض الفوليك.

- المساعدة في تحديد مرض وراثي نادر يسمى (بيلة هوموسيستينية) ويسبب نقصًا في أحد الإنزيمات العديدة اللازمة لتحويل الطعام إلى طاقة.

- يساعد في تحديد سبب جلطات الدم غير المبررة.

كيف تستعد لتحليل الهوموسيستين

لا تأكل أو تشرب أي شيء (بخلاف الماء) لمدة 8 ساعات على الأقل قبل الاختبار.

قد تؤثر العديد من الأدوية على نتائج هذا الاختبار، تأكد من إخبار طبيبك عن جميع الأدوية التى لا تتطلب وصفة طبية والأدوية التى تتناولها.

نتائج تحليل الهوموسيستين

يقيس اختبار الهوموسيستين كمية الحمض الأميني الهموسيستين في الدم والمعدل الطبيعي لمستوى الهوموسيستين 0.54 - 2.3 ملجم / لتر أو 4-17 ميكرومول لكل لتر.

يمكن أن تؤثر العديد من الحالات على مستويات الهوموسيستين، سيناقش طبيبك أى نتائج غير طبيعية مهمة معك فيما يتعلق بأعراضك وصحتك السابقة.

المستويات العالية للهموسيستين في الدم

قد تكون القيم العالية من الهوموسيستين ناتجة عن:

عدم تناول ما يكفي من حمض الفوليك أو فيتامين ب 6 أو فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي.

حالات أو أمراض أخرى، مثل بيلة هوموسيستينية أو أمراض الكلى أو قصور الغدة الدرقية أو مرض الزهايمر أو بعض أنواع السرطان.

عادة ما تكون مستويات الهوموسيستين أعلى لدى الرجال منها عند النساء.

ترتفع مستويات الهوموسيستين كلما تقدم العمر.

المستويات المنخفضة للهموسيستين في الدم

قد يكون سبب انخفاض قيم الهوموسيستين هو بعض الأدوية أو الفيتامينات مثل حمض الفوليك اليومي، فيتامين ب 12، أو النياسين.