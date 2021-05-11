عادات خاطئة تؤدي لثقب المعدة… إحذرها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - مايو - 2021 2:52 مساءً

ذكر موقع “the health” الطبي أسباب الإصابة بثقب المعدة ومنها التالي:

1- زيادة في إفرازات حمض المعدة.

2- نقص في الجزء المبطن للمعدة.

3- أمراض وراثية.

4- العادات الخاطئة ومنها زيادة تناول المسبكات التى تؤثر على المعدة.

5- الإفراط فى تناول أدوية الأسبرين التى تحتوي على مادة الباراسيتامول.

6- التدخين المفرط.

وأوضح الموقع أن التدخل العلاجي يكون بالعمليات الجراحية لإغلاق الثقب من خلال أخذ قطعة من (منديل البطن)، وإغلاق الثقب بها، لافتا إلى ضرورة تناول أدوية المعدة بعد إجراء العملية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ومتابعة المريض باستمرار حتى لا يتعرض لثقب آخر فى حالات وجود قرحة أخرى فى المعدة.

وتابع أنه للوقاية من الثقب لا بد من التوقف عن المسببات الأولى لحدوثه وأهمها الحد من تناول الأطعمة الحمضية التى تؤدي لتآكل جدار المعدة وحدوث الثقب، والامتناع عن التدخين الضار بالمعدة وكل أجهزة الجسم وغيرها من مسببات قرحة المعدة، وذلك بحسب “اليوم السابع”.