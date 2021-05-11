صحة ورشاقة

تعرف على الإجراءات الاحترازية بمصليات وجوامع الشارقة خلال صلاة عيد الفطر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة اتحاذ الإجراءات الاحترازية كافة خلال صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات وجوامع إمارة الشارقة.

 

ومن المقرر أن تقام الصلاة في المصليات والجوامع المعتمدة مع استمرار إغلاق المرافق الخدمية وأماكن الوضوء على أن تكون مدة الصلاة مع خطبة العيد (15دقيقة) وتفتح الجوامع قبل الصلاة بـ(15دقيقة) وتغلق مباشرة بعد الانتهاء من خطبة العيد.

 

و شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة المعمول بها ويمنع منعا باتا حضور الأفراد المقيمين مع أشخاص مصابين ويتلقون العلاج والأشخاص المخالطين لمرضى كوفيد 19 والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة .. داعية إلى عدم ذهاب كبار السن ممن هم فوق 60 سنة والأطفال أقل من 12 عاما إلى صلاة العيد حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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