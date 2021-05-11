الفلبين تسجل حالتي إصابة بسلالة كورونا الهندية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون، الثلاثاء، إن الفلبين سجلت حالتي إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا، ولكن لا يوجد حتى الآن أي دلالة على عدوى محلية.

وقالت وزارة الصحة إن الحالتين تعودا لشخصين، 37 عاما، و58 عاما، يعملان في الخارج وعادا في نيسان/أبريل الماضي.

وأضاف الوزارة أن المريضين تعافيا، ولم يكن لديهما مخالطين في الفلبين لأنهما خضعا للحجر الصحي لدى وصولهما.

وكانت الفلبين قد شددت في وقت سابق من بروتوكولات الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الخارج في محاولة لاحتواء تفشي سلالات أكثر عدوى من الفيروس.

ويتعين على المسافرين، بغض النظر عن ما إذا كانوا حصلوا على التطعيم أم لا أو موطنهم، أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما، بعدما كانت المدة محددة بأسبوع فقط. ويتم الحجر خلال أول 10 أيام في منشأة حكومية وبقية الفترة في المنزل، كما فرضت الحكومة حظرا على السفر من الهند وباكستان وبنجلاديش وسيرلانكا.

وطالب خبراء الصحة المواطنين بعدم التراخي والاستمرار في اتباع بروتوكولات الصحة، عقب ورود تقارير بشأن حدوث انتهاكات كبيرة في بعض المناطق بالبلاد في بداية الأسبوع.