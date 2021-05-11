5 مناطق بالجسم نغسلها بشكل خاطئ عند الاستحمام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتاج جسمنا خاصة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع جراء طوارئ فيروس كورونا المستجد، إلى عناية خاصة.

لذا في التقرير التالي، نستعرض بعض الأخطاء التي يرتكبها البعض عند غسل مناطق معينة بالجسم والنصائح الهامة لتنظيفها بطريقة صحيحة عند الاستحمام، وفقاً لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

الأقدام

الأقدام من أجزاء الجسم التي يجب غسلها بالصابون، ومع ذلك، يتجاهل الكثير هذا الجزء، معتقدين أنه سيتم تنظيفه تلقائياً من الصابون والماء الذي ينزلق على أجسامنا أثناء الاستحمام.

ولكن الأمر الذي قد لا يعرفه البعض أن في هذه المناطق، تتكون الفطريات، خاصةً لمحبي ارتداء الصنادل أو الأحذية المسطحة الخفيفة التي عادة ما يتم ارتدائها بدون جوارب.





ولهذا السبب، وفقاً لطبيب أمراض جلدية، من المهم ليس فقط غسل القدمين بالصابون ولكن أيضاً فركهما بالحجر يومياً، كما يجب تنظيف المساحة بين أصابع القدم جيداً، بغض النظر عن نوع الأحذية أو الجوارب التي يتم ارتدائها، وتجفيفها بعناية.

مؤخرة العنق





غالباً ما تكون مؤخرة العنق دافئة ورطبة، خاصةً ممن لديهم شعر طويل أو من ممارسي الرياضة بانتظام، مما يؤدي إلى تكون البكتيريا والجراثيم عليها، ولذلك، ينصح بغسل الجزء الخلفي من الرقبة يومياً بالصابون وإسفنجة حمام مقشِرة أو منشفة مبللة، لمنع انتشار البكتيريا عليها.

العينان





غسل العينان بالصابون العادي ليس بالأمر الصحيح، وذلك لتجنب الإضرار بالقرنية، ولذلك فمن الطرق الآمنة لتنظيف الجفون والرموش استخدام شامبو الأطفال غير المعطر، من خلال مزج حوالي نصف معلقة صغيرة من الشامبو في كوب من الماء الدافئ وغمس منشفة ناعمة في الخليط، وفرك الجفون برفق للخلف وللأمام، ثم غسلها بالماء.

ما بين الفخذين

وفقاً لأطباء الأمراض الجلدية، يجب غسل منطقة ما بين الفخذين بشكل جيد يومياً.

ويحتوي هذا الجزء من الجسم على طيات وثنيات يمكن أن تؤوي البكتيريا الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى نمو الشعر والالتهابات والروائح غير المحببة، ومن أكثر الطرق فعالية لتنظيف هذه المنطقة، استخدام الصابون ومنشفة ناعمة.

تحت الأظافر





يمكن أن تتكاثر البكتيريا في المنطقة الموجودة تحت الأظافر التي لا يمكن القضاء عليها بمجرد غسل اليدين، ووفقاً للأطباء، فإن نقع قطعة قطن بماء دافئ وصابون ومسح تحت الأظافر بها أو بالفرشاة الصغيرة المخصصة للأظافر، الخطوة التي تعمل على إزالة أي بكتيريا غير مرئية.

الجسم بأكمله

يمكن أن يؤدي استخدام البلسم على الشعر إلى تهيج الجلد وظهور حب الشباب على الجسم، ولإزالة أي بقايا بلسم وشامبو من البشرة، يوصي بوضع الشامبو وشطفه، ثم وضع البلسم على الشعر ثم غسله بالتزامن مع تنظيف الجسم بالصابون في نهاية الحمام.



