شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الضغط النفسى والقلق سبب إضاعة لاعبى كرة القدم ضربات الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية جديدة نُشرت فى مجلة Frontiersالعلمية أسباب إضاعة لاعبى كرة القدم ضربات الجزاء، حيث يُظهر اللاعبون الذين يشعرون بالقلق من فكرة تسديد ركلة جزاء والذين يخطئون المرمى نشاطًا أكبر فى قشرة الفص الجبهى، ويقول الباحثون إن الإفراط فى التفكير فى التسديدة يمكن أن يلعب دورًا فى إضاعة الهدف.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية تعد ركلة الجزاء مهمة صعبة على لاعب كرة القدم فهو تقع آمال ومخاوف الفريق بأكملها على أكتاف اللاعب، ما يؤدى بهم إلى الاختناق تحت الضغط، فإن فهم نشاط الدماغ وراء الاختناق هو القوة الدافعة وراء دراسة جديدة نُشرت فى مجلة Frontiers in Computer Science .

هذه الدراسة هي الأولى التي تقيس نشاط الدماغ أثناء ضربات الجزاء في بيئة ملعب كرة القدم ووجدت أن الأشخاص الذين خنقوا المناطق النشطة في الدماغ يشاركون في التفكير طويل المدى ، مما يشير إلى أنهم كانوا يفكرون في عواقب تفويت اللقطة.

وتثير الضربات الترجيحية خوفًا خاصًا لدى العديد من مشجعي كرة القدم، وقال المؤلف المشارك ماكس سلوتر، طالب ماجستير في كلية الهندسة الكهربائية والرياضيات وعلوم الكمبيوتر في جامعة توينتي بهولندا كيف يمكن للاعبي كرة القدم الذين يتمتعون بسيطرة شبه كاملة على الكرة (يمكنهم ركل الكرة بدقة شديدة فوق أكثر من 50 مترًا) أن يفشلوا في تسجيل ركلة جزاء من مسافة 11 مترًا فقط؟".



ضربة جزاء

مضيفا "من الواضح أن الضغط النفسي الهائل يلعب دورًا، لكن لماذا يتسبب هذا الضغط في إهدار ركلة جزاء وهو ما تم الكشف عنه في هذه الدراسة من خلال قياس نشاط دماغ لاعبي كرة القدم أثناء التنفيذ البدني لركلة الجزاء".

جند سلوتر وزملاؤه 22 متطوعًا لتنفيذ عقوبات وقياس نشاط أدمغتهم باستخدام تقنية تسمى التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء الوظيفية وارتداء سماعة رأس، ويمكنه قياس نشاط الدماغ أثناء التنقل هذه الدراسة هي الأولى التي تبحث في علم الأعصاب وراء الاختناق في ظروف واقعية خارج المختبر.

وحاول المتطوعون تسجيل ركلات الجزاء تحت ظروف ضغط مختلفة بهدف مفتوح، ضد حارس مرمى ودود، وفى حالة الضغط العالى حيث حاول حارس المرمى تشتيت انتباههم وكانت هناك جائزة على المحك.

وأوضح الدكتور Nattapong Thammasan ، من جامعة توينتي: "لقد وجدنا أن اللاعبين الذين تمكنوا من الأداء تحت الضغط ينشطون المناطق ذات الصلة بالمهام في الدماغ".

وبالنسبة للاعبين الذين يميلون إلى الشعور بمزيد من القلق وفقدان العقوبات ، كانت منطقة أخرى من الدماغ أكثر نشاطًا القشرة الأمامية تشارك منطقة الدماغ هذه في التفكير طويل المدى ، مما يشير إلى أن هؤلاء اللاعبين كانوا يفكرون في عواقب تفويت اللقطة، ما أضعف أداءهم.