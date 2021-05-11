شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصاب مرضى فيروس كورونا بألم فى الصدر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم الصدر هو أحد الأعراض التى أبلغ عنها مرضى فيروس كورونا مؤخرًا، بصرف النظر عن الأعراض الشائعة مثل السعال الجاف والضعف العام وفقدان حاستى الشم والتذوق، وفى هذا التقرير نتعرف على العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى ألم فى الصدر لدى مريض كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى ألم فى الصدر لدى مريض كورونا1- السعال الجاف

وفقًا للتقارير، يعانى مرضى كورونا من سعال جاف وأحيانًا عنيف، وهذا يجعل عضلاتهم بالقرب من الضلوع ممزقة، ما يسبب إزعاجًا حادًا في التنفس.

2- الالتهاب الرئوى

الالتهاب الرئوى هو أحد أعراض كورونا التى توجد فى الأشخاص الذين يعانون من عدوى شديدة، يحدث هذا بسبب الالتهاب فى الأكياس الهوائية الموجودة داخل الرئتين ويمكن أن يؤدى أيضًا إلى تراكم السوائل داخل الصدر، ما يسبب ألمًا فى الصدر.

3- عدوى فى الرئتين

حتى نوبة التهاب طفيفة فى الرئتين يمكن أن تؤدى إلى ألم فى الصدر، ما يجب عليه إجراء الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية للتحقق من مستويات العدوى والحصول على العلاج وفقًا لذلك.

4- الفيروس يتدفق عبر مجرى الدم

يمكن أن يحدث هذا عندما تنكسر الجلطة وتنتشر إلى الرئتين مسببة الانسداد الرئوى، ما يؤدى إلى ألم فى الصدر فى الحالات الشديدة ويحد من تدفق الدم إلى الرئتين ما يسبب الألم.