شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشترى السوشى والرنجة.. تعرف على مخاطر تناول الأسماك النيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأسماك النيئة مكونًا رئيسيًا فى العديد من الأطباق من جميع أنحاء العالم، وبالرغم من أن عملية طهى السمك قبل تناوله تقتل البكتيريا والطفيليات التى يمكن أن تسبب المرض، إلا أن بعض الناس يفضلون ملمس وطعم الأسماك النيئة، وتحظى بشعبية كبيرة خلال فترة الأعياد والمناسبات، ولكن ما مدى سلامة الأسماك النيئة؟ أعرف المخاطر والفوائد بحسب ما نشره موقع Healthline.





أنواع أطباق السمك النيئة

السوشى: فئة من الأطباق اليابانية، ويتميز السوشي بالأرز المطبوخ والخل ومختلف المكونات الأخرى، بما في ذلك الأسماك النيئة.

الساشيمي: طبق ياباني آخر يتكون من شرائح السمك النيئة أو اللحم.

كزة: سلطة هاواى مصنوعة تقليديًا من قطع السمك النيئة المتبلة والمختلطة بالخضروات.

سيفيتشى Ceviche: طبق من المأكولات البحرية المتبل قليلًا شائع فى أمريكا اللاتينية، يتكون عادة من الأسماك النيئة المعالجة في عصير الليمون أو الليمون.

كارباتشيو: شائع فى إيطاليا ، كارباتشيو، وهو طبق يتكون فى الأصل من شرائح رقيقة أو لحم بقرى نيئ. قد يشمل المصطلح أيضًا أطباق مماثلة تتكون من أنواع أخرى من اللحوم النيئة أو الأسماك.

Koi pla: طبق من جنوب شرق آسيا يتكون من سمك نىء مفروم ناعماً ممزوج بعصير الليمون ومكونات أخرى مختلفة، بما في ذلك صلصة السمك والثوم والفلفل الحار والأعشاب والخضروات.

الرنجة: الرنجة الخام المتبلة.

الأمراض الطفيلية التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان بعد تناول الأسماك النيئة الديدان المثقوبة في الكبد

هي عائلة من الديدان المفلطحة الطفيلية التى تسبب مرضًا يعرف باسم داء opisthorchiasis، قد تسبب تضخم الكبد وعدوى القناة الصفراوية والتهاب المرارة وحصى المرارة وسرطان الكبد.

وتعد العدوى أكثر شيوعًا فى المناطق الاستوائية فى آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ويقدر الباحثون أن نحو 17 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم، معظمهم فى جنوب شرق آسيا، يتأثرون بمرض التهاب المفاصل.

الديدان الشريطية

تنتقل الديدان الشريطية للأسماك إلى الأشخاص الذين يأكلون أسماك المياه العذبة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا أو أسماك البحر التى تفرخ فى أنهار المياه العذبة، وهذا يشمل السلمون.

وهى أكبر طفيليات معروفة بأنها تصيب البشر، حيث يصل طولها إلى 49 قدمًا، ويقدر العلماء أن ما يصل إلى 20 مليون شخص قد يصابون في جميع أنحاء العالم .

على الرغم من أن الديدان الشريطية للأسماك لا تسبب أعراضًا في كثير من الأحيان ، إلا أنها قد تسبب مرضًا يعرف باسم داء الخيطيات ، وتشمل التعب أو عدم الراحة في المعدة أو الإسهال أو الإمساك .

قد تسرق الديدان الشريطية أيضًا كميات كبيرة من العناصر الغذائية من أمعاء المضيف ، وخاصة فيتامين ب 12.

الديدان

قد تسبب الديدان الأسطوانية الطفيلية مرضًا يسمى داء المتشاخسات، تعيش هذه الديدان في الأسماك البحرية ، أو الأسماك التي تقضي جزءًا من حياتها في البحر، مثل السلمون.

وتكون العدوى أكثر شيوعًا في المناطق التي تؤكل فيها الأسماك نيئة أو مخللة قليلًا أو مملحة ، على عكس العديد من الطفيليات الأخرى التي تحملها الأسماك ، لا تستطيع الديدان المستديرة المتشاخسة أن تعيش في البشر لفترة طويلة.

يحاولون اختراق جدار الأمعاء، حيث يعلقون ويموتون في النهاية، قد يتسبب هذا في رد فعل مناعي شديد يؤدي إلى التهاب وألم في المعدة وقيء.

الالتهابات البكتيرية

سبب آخر لطهى الأسماك هو خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، تشمل الأعراض الرئيسية للتسمم الغذائي اضطراب المعدة والغثيان والقيء والإسهال.

ما فوائد تناول السمك النيء؟

أولاً : لا تحتوى الأسماك النيئة على ملوثات تتشكل عند قلي الأسماك أو شويها، على سبيل المثال قد تحتوى الأسماك المطبوخة تحت حرارة عالية على كميات متفاوتة من الأمينات الحلقية غير المتجانسة .

وربطت الدىراسات القائمة على الملاحظة بين تناول كميات كبيرة من الأمينات الحلقية غير المتجانسة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ثانيًا :قد يقلل قلي السمك من كمية أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية، مثل حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك DHA ، بالإضافة إلى ذلك ، هناك فوائد أخرى لتناول الأسماك النيئة لا علاقة لها بالصحة. عدم الاضطرار إلى الطهي يوفر الوقت ، ويساعد تقدير أطباق الأسماك النيئة في الحفاظ على التنوع الثقافي.