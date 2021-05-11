اليك عدد السعرات الحرارية في حلويات رمضان والعيد 

بيروت - نادين محمد - من المهم معرفة عدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها اصناف حلويات رمضان والعيد. فهذا يساعد على تحديد الكمية التي يمكن تناولها منها من دون المعاناة من تراكم الدهون في الجسم ومن دون اكتساب الوزن الزائد. كما ان هذا يساعد على الحد من الشعور بالحرمان الذي يمكن ان يدفع فيما بعد الى تناول كميات كبيرة منها. اذاً هذا هو عدد السعرات الحرارية التقريبية في انواع الحلويات الرمضانية وتلك التي تقدم في العيد.

عدد السعرات في الحلويات



من اجل معرفة الكمية التي يمكن تناولها منها، من المهم اكتشاف عدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها حلويات العيد وتلك التي تقدم في رمضان.

القطايف

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تقدم هذه الحلوى في معظم المنازل في ايام رمضان كما في العيد. لكن يجب الانتباه عند تناولها. فمن المهم فعل هذا باعتدال لأن كل قطعة متوسطة الحجم منها يمكن ان تسبب اكتساب 324 سعرة حرارية.



الكنافة

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يرغب الكثيرون في تناولها كحلوى بعد الافطار او كفطور في ايام العيد، علماً ان كل 100 غ منها تحتوي على 350 سعرة حرارية.

لقمة القاضي

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تسمى في بعض المجتمعات العوامة وهي من الاطباق الرائجة في رمضان كما تقدمها بعض سيدات المنازل في العيد. ويحتوي كل 100 غ منها على 390 سعرة حرارية. ولهذا السبب يجب توخي الحذر عند تناولها.

البقلاوة



تحب الكثيرات ان تقدمها لضيوفهن في ايام العيد. وهي تتميز بطعمها الفريد ونكهاتها المشكلة المتنوعة. الا ان كل 100 غ منها يحتوي على 540 سعرة وهذا يشير الى انه يجب تناول القليل القليل منها.

البسبوسة



يحب الكثيرون تناول هذه الحلوى ايضاً ويمكن سيدة المنزل ان تصنعها بنفسها. ورغم طعمها اللذيذ يجب ان يتذكر الجميع اثناء تناولها ان كل 100 منها تحتوي على ما يزيد على 520 سعرة حرارية.

الفواكه المجففة



يفضل الكثيرون تناولها بدلاً من الحلويات المعروفة. ومنها التمر والمشمش والخوخ والتين والزبيب. وهي تحتوي على السكر كما على الكثير من المغذيات المفيدة. ومن المهم ايضاً تناولها بكمية قليلة. ففي كل 100 غ من المشمش يتوفر 541 سعرة حرارية. وعند تناول 3 حبات تمر يمكن الحصول على 60 سعرة في حين يوفر كل 100 غ من الزبيب 654 وحدة حرارية.



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نصائح مفيدة



بعد معرفة عدد السعرات الحرارية في الحلويات الرمضانية وتلك التي تقدم في العيد، من المهم تعلم الطرق التي تساعد على تحضير انواع صحية منها. وفي هذه الحالة يجب الانتباه الى هذه النصائح.

- استخدام القليل من الزيت بدلاً من السمن والزبدة. ولهذا يمكن الاستفادة من خصائص زيت الكانولا او زيت دوار الشمس.

- من الممكن استبدال السكر بالعسل للحد من عدد السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها.

- من المهم شراء نوع واحد من الحلويات للعيد. وفي هذه الحالة لن تظهر الحاجة الى تذوق كل الانواع.

- يجب تناول القليل من الحلويات يومياً. يمكن اختيار قطعة صغيرة واحدة.

- من الافضل الاستعانة ببدائل صحية للحلويات ومنها زبدة الفول السوداني والتوت وفطيرة التفاح ورقاقات الحبوب قليلة السكر. اما الخيار الافضل فهي الفواكه او اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

- يجب الانتباه الى عدم تناول الحلويات بعد الافطار مباشرة بل الافضل الانتظار لمدة 30 دقيقة بعد هذا. فهذا يمنع المعاناة من عسر الهضم ومن المشاكل المعوية الاخرى.

- من الضروري شرب كمية كبيرة من الماء لأن هذا يساعد على حرق الدهون وعلى ترطيب الجسم وتعزيز وظائفه الحيوية تماماً كما يجب الانتباه الى عدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها حلويات رمضان والعيد.



