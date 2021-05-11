شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفرق بين أعراض كورونا فى الجهاز الهضمى والنزلة المعوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعراض فيروس كورونا قد تظهر فى الجهاز الهضمى على شكل ألم فى البطن والإسهال وغيرها، وهذه الأعراض تتشابه مع أعراض النزلة المعوية أو أنفلونزا المعدة، وفى هذا التقرير نتعرف على كيفية التفرقة بين أعراض النزلة المعوية وأعراض كورونا فى الجهاز الهضمى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".





هل يمكن أن يضر كورونا الجهاز الهضمى؟

الكثير من المرضى يشكون من أعراض مثل الإسهال أو التشنجات أو الغثيان، والتى يمكن أن تظهر قبل العلامات الكلاسيكية لكورونا مثل: الحمى والسعال.

وفى الوقت الحالى تعد مشاهدة الأعراض وتتبعها في أسرع وقت ممكن الطريقة الوحيدة للسيطرة على العدوى، ومع ذلك يمكن أيضًا أن تكون بعض الأعراض مشابهة بشكل غامض لأعراض أنفلونزا المعدة.

ما الذى يسبب النزلة المعوية أو أنفلونزا المعدة؟

تحدث أنفلونزا المعدة بسبب سلالات فيروسية مختلفة وبكتيريا وعادة ما تسبب أعراضًا عندما تلتهب بطانة الأمعاء.

يمكن أن ينتشر التهاب المعدة والأمعاء الفيروسى أو أنفلونزا المعدة عن طريق الطعام أو الماء الملوثين.

يمكن أن تظهر الأعراض الأكثر شيوعًا لعدوى المعدة فى شكل تقلصات فى البطن، وإسهال، جفاف، وقىء، وغثيان، ومع ذلك قد يكون من الشائع أيضًا أن تعانى من أعراض مثل أعراض الأنفلونزا، بما فى ذلك حمى خفيفة أو ضعف أو قشعريرة أو حتى صداع، ما قد يجعل من الصعب التفريق بين عدوى الأنفلونزا الفيروسية أو فيروس كورونا.

كيف يتسبب مرض كوفيد -19 فى ظهور أعراض معدية معوية؟

وفقًا للبحث يدخل كورونا إلى الجهاز الهضمى من خلال مستقبلات مستوى الدخول، وهى إنزيمات ACE2، الموجودة بشكل كبير على طول القناة الهضمية ، وبالتالي تسبب مستوى مرتفعًا من العدوى.

كيف تحدد الفرق؟

يمكن أن يؤثر كل من كورونا والتهاب المعدة الفيروسى على الهضم، ومع ذلك فإن طريقة تأثير كورونا أكثر عمقًا، ولا يمكن أن تستمر أعراض الجهاز الهضمى لفترة أطول (تصل إلى 14-21 يومًا) فحسب، بل يمكن أن تؤدى أيضًا إلى فقدان الشهية والتذوق وإضعاف التمثيل الغذائى وحتى التسبب فى فقدان الوزن.

وأبلغ بعض الأشخاص عن تعرضهم لفقدان شديد فى الوزن خلال فترة الإصابة، ولا يحدث هذا مع التهاب المعدة والأمعاء أو أى عدوى فى المعدة، لأن الأعراض قصيرة الأمد.

على عكس فترة التعافى التى تبلغ 14 يومًا من كورونا، يميل معظم المصابين بأنفلونزا المعدة إلى التحسن فى نحو 3 أيام.

ابحث عن أعراض الجهاز التنفسى العلوى

يمكن أن تكون الحمى والصداع والضعف والشعور بالضيق من الأعراض الشائعة لمرض كوفيد وأنفلونزا المعدة، ومع ذلك يجب أن يظل الناس متيقظين لأعراض الجهاز التنفسى العلوى، والتى تعد علامات واضحة لعدوى مثل كورونا من السعال والبرد وضيق التنفس وفقدان حاسة الشم ، مثل هذه الأعراض تتطلب اختبارًا سريعًا.

كما أن آلام الصدر وصعوبة التنفس من غير المألوف بالنسبة لأنفلونزا المعدة، فإذا ظهرت لديك أي من هذه الأعراض قم بإجراء الاختبار واتبع البروتوكولات الوقائية.