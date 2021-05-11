بيروت - نادين محمد - من المهم ان اسرد تجربتي مع رجيم الخيار والخبز الكامل. فهي ناجحة وساعدتني على خسارة 5 كيلوغرامات في اسبوعين. ومن اجل بلوغ هذا الهدف حرصت على اتباع برنامج الحيمة بشكل صحيح من دون مخالفة القواعد. ولهذا امتنعت عن تناول بعض انواع الطعام وحرصت على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. واليك تفاصيل تجربتي مع رجيم الخيار والخبز الكامل.

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خلال اتباع تجربتي مع رجيم الخيار والخبز الكامل لخسارة 5 كيلو في اسبوعين، تمكنت من تناول بعض انواع الطعام دون الاخرى.

الاصناف المسموحة



عرفت من خلال استشارة الاختصاصية انه يمكنني اثناء تطبيق الرجيم تناول بعض انواع الطعام.

- الخضار الطازجة مثل البروكولي، الخيار، الطماطم، القرنبيط، الملفوف، الخس، السبانخ، الجزر، الكوسى، الحمص، الهليون.

- الفواكه. مثل البرتقال، الليمون، التفاح، الخوخ، الغريب فروت.

- الخبز المصنوع من القمح الكامل يومياً.

- البطاطا المحضرة بطريقة صحية مرة اسبوعياً.

- بيضتان مطهوتان حسب الذوق من دون ملح مرتين الى 3 مرات اسبوعياً.

- علمت ايضاً انه يمكنني تناول الشاي او القهوة من دون سكر وانه من المفيد تناول وجبات خفيفة تحتوي على سلطة خيار أو على مخفوق خيار وخضار اخرى.

- تأكدت اته من الضروري الامتناع عن تناول المشروبات الغازية والاطعمة التي تحتوي على السكر فضلاً عن تلك الجاهزة الغنية بالدهون.

البرنامج

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تعلمت اثناء خوض تجربتي مع رجيم الخيار والخبز الكامل ان اطبق برنامجاً يومياً مع استبدال بعض المكونات بأخرى صحية.

الفطور.قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، حبة افوكادو متوسطة الحجم، قطع من الخيار، كوب شاي او قهوة من دون سكر.

وجبة خفيفة. قطع من الخيار او من الخوخ او الدراق.

الغداء. طبق من سلطة الخيار، قطعة من الخبز المصنوع من القمح الكامل، قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي من دون دهون ومن دون صلصة دسمة.

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وجبة خفيفة. قطع من الخيار مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

العشاء. بيضتان مسلوقتان، حبة تفاح او برتقال او خوخ. وبعد انتهاء مدة الرجيم ينصح بتناول الاطعمة الصحية والمتوازنة.

فوائد الخيار



- يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية.

- يحتوي على نسبة مرتفعة من الماء ويعتبر حليفاً للأشخاص الذين يريدون خسارة الوزن.

- يساعد تناوله على الشعور بالشبع وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

- يعتبر مصدراً مهماً للفيتامينات A وB وK.



- من المهم تناول الخيار من دون تقشيره لأن قشره يحتوي على العديد من الفوائد.

- هو غني بمضادات الاكسدة التي تعمل على تخليص الجسم من السموم الضارة وعلى تنقيته وعلى الحد من تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة.

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- يعتبر الخيار مصدراً مهماً للنحاس الذي يحد من تأثير الشوارد الحرة. وبعد ان تعرفت على كل هذه الفوائد شعرت بالحماس من اجل تطبيق تجربتي مع رجيم الخيار والخبز الكامل. وهكذا تمكنت من خسارة ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات في اسبوعين فقط. وبعد هذا حرصت على تناول الاطعمة التي لا تحتوي على الدهون الضارة والسكر وعلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.









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