شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تصنف سلالة كورونا بالهند بـ "مثيرة للقلق'' والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت منظمة الصحة العالمية (WHO) سلالة فيروس كورونا الهندية بأنها مصدر قلق عالمي، بعد البيانات التي تشير إلى أن السلالة الهندية المعروفة باسم B.1.617.2 - أكثر عدوى من الإصدارات السابقة للفيروس، بحسب ما نشر موقع جريدة "دايلى ميل" البريطانية وبذلك تكون سلالة كورونا الهندية الطفرة الرابعة لفيروس كورونا التى تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها "مثيرة للقلق العالمى"، بعد السلالات التى ظهرت فى كينت وجنوب أفريقيا والبرازيل.

وقالت ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا "نحن نصنف السلالة الهندية على أنها تثير نوع مختلف من القلق على المستوى العالمي. وهناك بعض المعلومات المتاحة التى تشير إلى زيادة قابلية الانتقال".

وتصنف هيئة الصحة العامة في إنجلترا هذه السلالة على أنها متغير مثير للقلق، لكن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) وصفتها بأنها "متغير مثير الاهتمام".

تحمل هذه السلالة، التي غالبًا ما توصف بأنها "متحول مزدوج"، طفرات إلى جزأين من بروتين الشوكة الذي يساعد فيروس كورونا على الالتصاق بالخلايا البشرية.

تم تقسيم B.1.617 إلى ثلاث سلالات فرعية ذات صلة تمثل معًا ما يقرب من 75% من الحالات في الهند، وما يزيد قليلاً عن 1% من الحالات في الولايات المتحدة.

لكن البديل الأكثر إثارة للقلق، النوع 2 ، لا يحتوي على طفرة معينة يُعتقد أنها تساعد الفيروس في التهرب من الأجسام المضادة.



سوميا سواميناثان كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة السائدة لـ B.1.617 تم تحديدها لأول مرة في الهند في ديسمبر، على الرغم من اكتشاف نسخة سابقة فى أكتوبر 2020.

وانتشر المتغير بالفعل إلى بلدان أخرى ، وتحركت العديد من الدول لقطع أو تقييد التحركات من الهند، وصف مسئولو الصحة الأمريكيون B.1.617 بأنه "سلالة مثيرة للاهتمام" الأسبوع الماضي ، بسبب طفراته المقلقة.

ومع ذلك فإن موقع التتبع المتغير الخاص بمركز السيطرة على الأمراض (CDC) يتضمن بيانات عن B.1.617 ، ما يشير إلى أنه يمثل جزءًا بسيطًا من نسبة مئوية من جميع الحالات في الولايات المتحدة.

وقالت سوميا سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، إن الدراسات جارية فى الهند لفحص قابلية انتقال المتغير، وشدة المرض الذي يسببه، واستجابة الأجسام المضادة.