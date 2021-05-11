شكرا لقرائتكم خبر عن عادات خاطئة تؤدى لثقب المعدة أبرزها تناول المسكنات والتدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بثقب المعدة مرض يتعرض له الكثير من الأشخاص نتيجة الإصابة بقرحة شديدة فى المعدة، تؤدى بالمريض إلى حدوث ثقب فى الاثنا عشر، وهذا الثقب يسبب نزول الطعام إلى تجويف المعدة والتهاب فى الغشاء البريتونى، ما يعرض المريض للوفاة وفقا لما ذكره موقع "the health" الطبى فإن أسباب الإصابة بثقب المعدة عديدة ومنها التالي:

1- زيادة فى إفرازات حمض المعدة.

2- نقص فى الجزء المبطن للمعدة.

3- أمراض وراثية فى عائلة الشخص .

4- العادات الخاطئة ومنها زيادة تناول المسبكات التى تؤثر على المعدة.

5- الإفراط فى تناول أدوية الأسبرين التى تحتوى على مادة الباراسيتامول.

6- التدخين المفرط على مدار اليوم ويؤدى لتراكمات خطيرة .

7- الأشخاص الذين يحملون فصيلة دم o , a

وأوضح الموقع أن التدخل العلاجى يأتى بالعمليات الجراحية لإغلاق الثقب من خلال أخذ قطعة من (منديل البطن)، وإغلاق الثقب بها، لافتا إلى ضرورة تناول أدوية المعدة بعد إجراء العملية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ومتابعة المريض باستمرار حتى لا يتعرض لثقب آخر فى حالات وجود قرحة أخرى فى المعدة.

وتابع أنه للوقاية من الثقب لا بد من التوقف عن المسببات الأولى لحدوثه وأهمها الحد من تناول الأطعمة الحمضية التى تؤدى لتآكل جدار المعدة وحدوث الثقب، والامتناع عن التدخين الضار بالمعدة وكل أجهزة الجسم وغيرها من مسببات قرحة المعدة.