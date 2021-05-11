شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على استخدام لقاح فايزر للمراهقين من عمر 12 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام لقاح كورونا من شركة فايزر بايونتيك Pfizer-BioNTech للمراهقين، ما يجعله أول لقاح يحصل على موافقة استخدام للمراهقين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا فى الولايات المتحدة، بحسب ما نشر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكى.

ووسعت إدارة الغذاء والدواء التفويض الخاص بلقاح كورونا الخاص بشركة فايزر ليشمل البالغين والمراهقين أيضاً.

وكانت إدارة الغذاء والدواء قد قامت بالموافقة على لقاح فايزر المكون من جرعتين فى ديسمبر الماضى لأى شخص يبلغ من العمر 16 عامًا فما فوق، وقال مسئولو الصحة الأمريكيون إنهم مستعدون للبدء قريبًا فى إعطاء اللقاح للمراهقين الأصغر سنًا.

كندا هى الدولة الأخرى الوحيدة التى وافقت على لقاح كورونا للمراهقين الأصغر سنًا فى 5 مايو، حيث سمحت باستخدام لقاح شركة Pfizer بين الأشخاص الذين يبلغ عمرهم 12 عامًا أو أكبر.

ويمكن أن يؤدى توسيع الأهلية لتشمل الفئة العمرية الأصغر سنًا إلى تعزيز حملة التحصين، بينما شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا حادًا فى المعدل اليومى للأشخاص الذين يحصلون على جرعتهم الأولى منذ أوائل أبريل، من ذروة 1.9 مليون شخص يوميًا إلى نحو 830.000 يوميًا، وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كان الدافع الرئيسى لهذا الانخفاض هو أن غالبية البالغين فى الولايات المتحدة قد تلقوا بالفعل جرعة واحدة على الأقل.

وتلقى نحو 58% من البالغين فى الولايات المتحدة على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.

وقالت الدكتورة جانيت وودكوك ، المفوضة بالإنابة لإدارة الغذاء والدواء ، في بيان: "يسمح إجراء اليوم بحماية السكان الأصغر سنًا من كورونا، ما يجعلنا أقرب إلى العودة إلى الإحساس بالحياة الطبيعية وإنهاء الوباء".

وأضافت "يمكن للوالدين والأوصياء أن يطمئنوا إلى أن FDA أجرت مراجعة صارمة وشاملة لجميع البيانات المتاحة، كما فعلنا مع جميع تصاريح الاستخدام الطارئ للقاح كورونا".

واختبرت شركة فايزر اللقاح فى دراسة سريرية ضمت 2260 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا تلقى نصف المتطوعين حقنة فايزر، بينما حصل النصف الآخر على حقنة دواء وهمي.

وبشكل عام سجلت التجربة 18 حالة كورونا، جميعها في مجموعة الدواء الوهمي.

وقالت فايزر إن الآثار الجانبية للقاح تتماشى مع تلك التي لوحظت لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عامًا.

وتقوم شركة Pfizer ومطورو اللقاحات الآخرون أيضًا باختبار لقاح كورونا في الفئات العمرية الأصغر سنًا حتى الأطفال بعمر 6 أشهر، على أمل توسيع نطاق أهليته في وقت لاحق من هذا العام.

وفي سبتمبر المقبل تتوقع شركة Pfizer نتائج الدراسة التي توضح ما إذا كانت اللقاح يعمل في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 11 عامًا.

ويجب أن تنتج الخطوة النهائية للأطفال - من الأطفال بعمر 6 أشهر إلى عامين - بيانات في نوفمبر، وفقًا لتوقعات شركة فايزر.