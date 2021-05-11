أناشيد عيد الفطر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مايو 2021 11:36 صباحاً - " العيد فرحة وأجمل فرحة"، هذه مقدمة أغنية رددناها ولا زلنا، ولكن الأناشيد لها رونقها لأنها أطول عمراً، ولها تاريخها، كما أن الأناشيد تحمل لهفتنا وفرحتنا، ولذلك فقد جمعت لك " الخليج 365" هذه المجموعة التي يمكن تردديها مع أطفالك بمناسبة عيد الفطر السعيد فتعرفي عليها كالآتي.

أنشودة جاء العيد

جاء العيد

قال سعيـد : جاء العيـد

هـيا نمرح هيا نلعب هيا نلبس كل جديد

رد عـليه وقال وليـد : هـل أديت صلاة العيـد؟

ضحك عـليه سعيـد وقال : نحن ما زلنا أطفال

نلعـب في كـل الأحوال والأفراح تزيد تزيـد

***

قال وليـد : عيب عيب أن لا نكبر ألا نلعب

يوم العيـد بدون صلاة أبدا لن نفهـم معناه

ماذا نخسر لو صلينا حتى يرضى الله عـلينا

والأب فرح بالأطفال مشدود مع كل سؤال

***

ثم أضاف الأب وقال : يوم العيـد أضحى وفطر

من أجمل أيام العمر

فيه نكبر بعد الفجر ثم نقوم نصلي العيـد

بعـد صلاة العيـد نصل كل الصحب وكل الأهل

ونمارس أحلى الألعاب

ونغني للعيـد نشيد

جاء العيد

نشيد بكرة العيد

بكرا العيد

بكرة العيد وبنعيد

والفرحة بتملأ القلوب

ثوب جديد وبنخيط

وجنينة تنور الدروب

صله الرحم بيوم العيد

بتخلي الإيمان يزيد

والكل بيصبح سعيد

وشموع الفرحة بتزيد

بكرة العيد وبنعيد

نشيد أنا العيد

أنا العيد

جئت وقد سافر رمضان

يزهو قد صام الصبيـــان

وصبايا اكملن الصومـــا

وكذلك ساعدن الـ ماما

للصوام اطهين طعاما

مبتســــمـــــــــــات

ومطيعــــــــــــــــات