بهذه الطريقة يمكنكم الكشف عن سرطان الدم في مرحلة مبكرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 11:11 صباحاً - منذ 5 دقائق

يبدأ سرطان الدم بالتكوّن، عادة، في خلايا الدم البيضاء، حيث تتمتع كريات الدم البيضاء بقدرة على صدّ ومحاربة العدوى والتلوثات المختلفة.

تنمو هذه الخلايا، بشكل عام، بصورة سليمة للغاية وتنقسم حسب احتياجات الجسم. ولكن، في حالة الإصابة بابيضاض الدم (اللوكيميا)، يُنتج نقي العظم في الجسم كمية كبيرة جدا من خلايا الدم البيضاء الشاذة، التي لا يمكنها أن تقوم بوظائفها كما ينبغي.

قالت طبيبة أمراض الدم، يوليا نيناشيفا إن ارتفاع نسبة الهيموغلوبين وارتفاع كريات الدم الحمراء يمثلان سببا لاستشارة طبيب أمراض الدم، فقد تشير هذه الأعراض إلى مرض سرطان الدم.

وأكدت الطبيبة أن المستوى العالي من الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء يشير أيضا إلى هذا المرض.

وقالت للقناة الخامسة الروسية: “انخفاض عدد الكريات البيضاء لا يؤثر على الشخص وهذا لا يتطلب العلاج. إنه آمن للبشر”.

أوصت الطبيبة بإجراء اختبارات الدم الأساسية مرة واحدة على الأقل في السنة.