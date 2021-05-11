إليكم منتج الألبان الأكثر فائدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 11:11 صباحاً - منذ ساعتين

قالت خبيرة التغذية الروسية أولغا ديكر، لقناة “زفيزدا” الروسية، إن منتجات الألبان موجودة في النظام الغذائي لكل شخص تقريبًا، وتحدثت عن الأكثر فائدة منها.

وأشارت الخبيرة إلى أنه عند الحديث عن فوائد الألبان ومنتجات الألبان المخمرة، يجب تمييزها من حيث أكبر كمية من البروتين لكل 100 غرام. في المقام الأول هو الكوراك (جبنة الحليب المحمض الطازجة).

وأضافت “من الأفضل تناول الكورام بنسبة 5% من حيث محتوى الدسم، حتى لا نتجاوز السعرات الحرارية، ولا نأكل الخالي من الدسم تماما، لأن الدهون تلعب دورًا مهمًا في بناء الخلايا في أجسامنا”.

يأتي بعد ذلك في التصنيف أنواع مختلفة، الكفير، الزبادي والحليب المخمر. الحليب في آخر القائمة، ولكن ليس لأنه غير صحي، ولكن نظرًا لعدم قدرة الجميع على استيعاب اللاكتوز، وذلك بحسب “سبوتنيك”.