صحة ورشاقة

توزيع 26 مليون جرعة من اللقاح ضد كورونا في فرنسا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 26 مليون جرعة من اللقاح ضد في فرنسا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء، توزيع 26.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

 

وحسب البيانات يُقدر متوسط التطعيم في فرنسا بـ 467122 جرعة يومياً، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

 

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات في فرنسا بلغ 5.48 ملايين، فيما وصلت عدد الوفيات إلى 106845.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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