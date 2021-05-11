شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد حمية البحر المتوسط فى تقليل التهابات المفاصل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الألم والتورم في المفاصل وكذلك التيبس الصباحي، علامات منبهة لالتهاب المفاصل، ولكن هل من الممكن تقليل نوبات الألم الناتجة عن التهاب المفاصل؟.

وتقول منظمة طبيية، إن هناك علاقة بين تقليل التهاب المفاصل والنظام الغذائي المتبع، وتشير الدراسات إلى أن نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي قد يلعب دورًا في مساعدة الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، وفقًا لما ذكره موقع إكسبريس.

كما أن إرشادات المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) تشجع الأشخاص المصابين بأحد أشكال التهاب المفاصل (الروماتويدي) على ضرورة اتباع حمية البحر المتوسط الغذائي لتخفيف أعراض تلك الالتهابات.

- ما هي حمية البحر الأبيض المتوسط؟

يحتوى نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، على الكثير من الفاكهة والخضروات والبقوليات والفاصوليا وزيت الزيتون والمكسرات والأسماك فهو غنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وعلاوة على ذلك، لا يحتوي هذا النوع من النظام الغذائي على الكثير من السكر أو اللحوم الحمراء أو الدهون المشبعة.

- هناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، مثل

1- تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

2- يخفض ضغط الدم

3- تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

4- التحكم في الوزن على المدى الطويل

5- دعم بكتيريا الأمعاء الصحية

وفيما يلى 3 أطعمة تحارب الالتهابات بحمية البحر المتوسط

1- الأسماك التي تحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية

اتفقت المؤسسات الطبية المتخصصة، على أن النظام الغذائي المتوسطي يمكن أن يساعد في مكافحة التهاب المفاصل، وتعتبر الأسماك خاصة تلك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل التونة وسمك السالمون والسردين، جزءًا من نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، حيث تشير الأبحاث إلى أن المشاركين الذين تناولوا أكبر كمية من أحماض أوميجا 3 الدهنية المتوفرة في الأسماك تنخفض لديهم علامات التهاب المفاصل.

2- المكسرات

دراسات متعددة تؤكد دور المكسرات في نظام غذائي مضاد للالتهابات، حيث سلطت إحدى الأوراق البحثية الضوء على كيفية إصابة المشاركين الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين ب6 الموجود في معظم المكسرات، بعلامات التهابية أعلى في الجسم.

3- الفواكه والخضراوات

توصي مؤسسة التهاب المفاصل بتسع حصص أو أكثر يوميًا من الفواكه والخضروات، هذا لأنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتي تعمل كنظام دفاع طبيعي للجسم وتقليل علامات الالتهابات كما يمكن أن تساعد في منع آلام المفاصل.