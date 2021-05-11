تعرف على فوائد زيت اللوز المر

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محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

استخدام زيت اللوز المر يعزز الصحة، ويفيد البشرة والشعر، وذلك لخصائصه المميزة.



ويستخدم زيت اللوز المر، للتخلص من الالتهابات ويعتني بالبشرة والشعر بشكل جيد، ومن خلال ما يلي إليكم أهم فوائد زيت اللوز المر.

فوائد زيت اللوز المر

يحتوي على الأحماض الدهنية والتي تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول بالدم وتنظيم ضغط الدم.

يساعد على التقليل من التشنجات العضلية.

يحتوي زيت اللوز المر على مواد كيميائية لها القدرة على تخليص الجسم من السموم عبر العرق والتبول.

استخدام زيت اللوز المر أثناء الحمى يساعد على التقليل من ارتفاع درجة الحرارة.

التخلص من الالتهابات والبكتيريا والفيروسات التي تتسبب في الأمراض، وهذا لأنه يحتوي على مضادات الالتهابات والبكتيريا.

استخدام زيت اللوز المر على أماكن الألم فإنه يساعد على تسكينها والتقليل من حدة الألم، حيث أنه يقوم بتخدير الأعصاب موضعيا.

أشار موقع "medical news today" إلى أن زيت اللوز المر له القدرة على التخلص من الديدان المعوية ولكن مع عدم الإفراط به.

يساعد على الاسترخاء من خلال استخدامه في التدليك، مما يؤدي إلى استرخاء العضلات والشعور بالراحة والتقليل من التوتر النفسي.

فوائد زيت اللوز المر للبشرة

التخلص من الهالات السوداء

استخدام زيت اللوز المر حول منطقة العين يساعد على التقليل من الهالات السوداء، وهذا من خلال وضع قطرات منه حول العين قبل النوم مع التدليك بحركات دائرية، وتركها حتى الصباح، ويتم غسل البشرة جيدا.

ترطيب البشرة

يعتبر من المرطبات الجيدة للبشرة ويعمل على استعادة نعومتها ونضارتها، وهذا من خلال تدفئة زيت اللوز المر قليلا، ويتم تدليك به البشرة كما يمكنك خلط ملعقة منه مع ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من زبدة الشيا، والحرص على استخدام الخليط الناتج يوميا ويترك على البشرة لمدة ثلث ساعة وتغسل البشرة جيدا بعدها.

تنظيف البشرة

حتى تحصلي على بشرة خالية من الشوائب يمكنك تنظيف البشرة باستخدام ملعقة من زيت اللوز المر مع القليل من الملح، ويتم تدليك البشرة بحركات دائرية بالخليط ويترك لمدة نصف ساعة، ويتم غسل البشرة جيدا بالماء الفاتر.

التقليل من التجاعيد

يساعد على تجديد خلايا البشرة مما يقلل من ظهور العلامات الدقيقة والتجاعيد، وهذا من خلال خلط ملعقتين صغيرتين من زيت اللوز المر الدافئ مع قطرات من زيت فيتامين E، ويتم وضع الخليط على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة، ويتم مسحه باستخدام قطعة من القطن.

فوائد زيت اللوز المر للشعر

تغذية الشعر وتنعيمه وهذا لمحتواه من فيتامين ب7 الذي يفيد في تقوية الشعر وتغذيته.

يساعد على التخلص من مشكلة تقصف الشعر والتلف الناتج عن ذلك.

زيت اللوز المر يحتوي على الخصائص المضادة للبكتيريا، مما يساعد على التخلص من مشكلات فروة الرأس ومنها القشرة.

استخدام زيت اللوز المر على الشعر يساعد على حمايته من أشعة الشمس الضارة مما يقي من تلف الشعر.

تعزيز صحة الشعر المصبوغ وحمايته من التلف الناتج عن تعرض الشعر للمواد الكيميائية الموجودة في الصبغة، وهذا لأنه يحتوي على المعادن الضرورية للشعر مثل الصوديوم والحديد.