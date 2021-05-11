شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 158.47 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و435489.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 582085 32780802

الهند 246116 22662575

البرازيل 422340 15184790

فرنسا 106392 5777087

تركيا 43029 5031332

روسيا 253121 4888727

المملكة المتحدة 127605 4434860

إيطاليا 122833 4111210

إسبانيا 78792 3567408

ألمانيا 85148 3522818.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 15771 1112725

34 - الأردن 9092 719976

39 - لبنان 7486 532839

40 - الإمارات 1613 536017

41 - المغرب 9072 513864

42 - السعودية 7072 427122.