شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب وطرق التعامل مع الإرهاق لدى النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإرهاق ظاهرة يختبرها الأفراد عندما يتعرضون مرارا وتكرارا لضغط مزمن دون أى حل والإرهاق ينقسم إلى نوعين وهما الإرهاق الجسدى والعقلى، كما يؤدى هذا الإرهاق إلى انخفاض الكفاءة المهنية، وفى التقرير التالى نرصد نصائح وأسباب الإرهاق الناتج عن فيروس كورونا لدى النساء ، بحسب موقع "only my health".

لماذا يحدث الإرهاق؟

تشير الأبحاث إلى أن الأفراد فى المهن المساعدة يعانون من مستويات أعلى من الإرهاق بسبب ظروف عملهم، يمكن أن تسهم العوامل المسببة للإجهاد في حياتنا الشخصية والمهنية في الإرهاق، وبالتالي يمكن أن تكون تجربة الإرهاق شديدة التنوع، بالنسبة للمجموعات التى تعانى من ضغوط مماثلة، يمكن أن تكون مستويات الإرهاق متشابهة.



الإرهاق عند النساء

لماذا يكون الإرهاق أكثر عند النساء؟ لماذا يكون الإرهاق أكثر عند النساء؟ النساء اللواتي يميلون إلى مشاركة تجارب معيشية مماثلة بسبب جنسهن قد يعانين من الإرهاق بشكل مختلف عن الرجال، إذ لا يزال ينظر إلى الأعمال المنزلية وتقديم الرعاية إلى حد كبير على أنهما مسؤولية نسائية، وذكر تقرير عن الإرهاق بين الطبيبات أن "النساء العاملات بدوام كامل يقضين 8.5 ساعة إضافية في الأسبوع في رعاية الأطفال والأنشطة المنزلية الأخرى".

الإرهاق عند النساء كيف يمكن إدارة الإرهاق؟ كيف يمكن إدارة الإرهاق؟ يظهر الإرهاق على أنه إرهاق وخمول ومشاعر حزن، مفتاح إدارة الإرهاق هو العمل على إدراكك للعمليات التي تقوم بها في كثير من الأحيان، يكره الأفراد الذين يعانون من الإرهاق القيام بأهعمالهم اليومية، ويعتبرونها مسببة للتوتر، إذا كانت عملياتك اليومية لا تمنحك البهجة، فمن المهم بالنسبة لك أن تبتعد وتنسحب (بشكل دائم) ومع ذلك من المهم ملاحظة أن الحياة ستستمر في إلقاء العقبات في طريقنا، وبالتالي يجب أن تمنحنا عملياتنا اليومية الفرح ويجب أن نشعر وكأننا نلعب، يعد هذا التحول في الإدراك والعقلية أمرا حاسما في تجنب الإرهاق أو على الأقل التعامل معه بشكل أفضل.

الإرهاق عند النساء الأمهات الجدد الأمهات الجدد قد يؤدي تحمل مسؤوليات الأمومة من جانب واحد بالإضافة إلى مسؤولياتهم المهنية إلى زيادة الضغط ونقص فرص الرعاية الذاتية، من الممكن أن يعاني الأفراد الذين لديهم أطفال من إجهاد أعلى من أولئك الذين ليس لديهم أطفال، ولكن حتى في هذه الحالة، قد يكون هناك تفاوت في تجربة التوقعات، على الأمهات الجدد اللائي عدن لتوهن من إجازة الأمومة ولكنهن ما زلن يتعاملن مع ضغوط رعاية المولود الجديد قد تدفعهن إلى إرهاق أنفسهن، حتى القلق المرتبط بما قد تعنيه إجازة الأمومة لحياتهم المهنية يمكن أن يتسبب في زيادة التوتر وبالتالي الإرهاق اللاحق.

الإرهاق عند النساء





نتائج الترجمة

نتائج الترجمة

الأمهات الجدد والتعب الجائحي قد يؤدي تحميل هذه المسؤوليات من جانب واحد بالإضافة إلى مسؤولياتهم المهنية إلى زيادة الضغط ونقص فرص الرعاية الذاتية. من الممكن أن يعاني الأفراد الذين لديهم أطفال من إجهاد أعلى من أولئك الذين ليس لديهم أطفال ، ولكن حتى في هذه الحالة ، قد يكون هناك تفاوت في تجربة ذلك. التوقعات الموضوعة على الأمهات الجدد اللائي عادن لتوهن من إجازة الأمومة ولكنهن ما زلن يتعاملن مع ضغوط رعاية المولود الجديد قد تدفعهن إلى إرهاق أنفسهن. حتى القلق المرتبط بما قد تعنيه إجازة الأمومة لحياتهم المهنية يمكن أن يتسبب في زيادة التوتر وبالتالي الإرهاق اللاحق. اقرأ أيضًا: تشارك خبير بيلاتيس فيسنا جاكوب تمارين للتعامل مع العمل من المنزل لقد بعث المفهوم الحديث لـ #ShareTheLoad برسالة - يجب علينا جميعًا أن نساعد وننظف ونطبخ النساء في المنزل. ما لا نأخذه في الاعتبار هو التخطيط والضغط من كل ذلك. يتضمن هذا أيضًا مطالبة الأشخاص بالمساعدة والتنظيف والطهي ، وحملهم على القيام بالأعمال المنزلية في المقام الأول. قد يكون من الرائع مشاركة الأنشطة - ولكن ماذا عن العبء الذهني لكل ذلك؟ نضوب فيروس كورونا عند النساء هناك تفاوت بين الجنسين حتى في حالة الإرهاق. قد نواجه جميعًا ضغوطًا ، وربما في العمل ، وربما في المنزل ، ولكن نضع 2 و 2 معًا ، وقد تتحمل النساء المزيد من العبء على عاتقهن. قد يكون إدراك ذلك خطوة لحل المشكلة المطروحة. حتى لو كان هذا هو التفويض والتخطيط .