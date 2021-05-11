شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أضرار استخدام أدوية الحساسية للمساعدة على النوم ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر عدم القدرة على النوم تأثيرا سلبيا كبيرا على مزاجك وصحتك العامة، يمكن أن يكون الأرق أيضًا مرهقًا، مما يجعل الراحة أكثر صعوبة.

ويستخدم العديد من الأشخاص، الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للنوم بشكل أسرع وتشمل هذه الأدوية المساعدة على النوم وأدوية الحساسية التي تحتوي على مضادات الهيستامين.

ووفقا لتقرير لموقع healthline ، فإن النعاس هو أحد الآثار الجانبية الشائعة لبعض مضادات الهيستامين ومع ذلك لا توصي الأكاديمية الأمريكية لطب النوم باستخدامها كأدوات مساعدة على النوم، مستشهدة بأدلة ضعيفة على فعاليتها، بالإضافة إلى ذلك قد يكون لاستخدام مضادات الهيستامين على المدى الطويل آثار جانبية محتملة يمكن أن تكون خطيرة، خاصة عند كبار السن.

وتوقف مضادات الهيستامين ردود الفعل التحسسية عن طريق منع زيادة إنتاج الهيستامين في جهاز المناعة ما يمنع أيضًا إفراز الهيستامين في الدماغ، ويتم تنظيم دورة النوم والاستيقاظ من خلال المواد الكيميائية التي ينتجها جسمك بشكل طبيعي عندما تستعد للنوم، وتنخفض مستويات الهيستامين في الدماغ ويعمل هذا على تحفيز نوم حركة العين غير السريعة، ومضادات الهيستامين تعبر الحاجز الدموي الدماغي، وتحاكي هذه الوظيفة الطبيعية، لهذا تشعر بالنعاس عند تناول الأدوية التي تحتوي عليها.

الآثار الجانبية المحتملة لبعض مضادات الهيستامين:

النعاس أثناء النهار، فقدان الذاكرة على المدى القصير، الالتباس، فم جاف، عدم وضوح الرؤية، زيادة معدل ضربات القلب، صعوبة التبول.