شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على طعام يحمى رضيعك من الإمساك وفقر الدم ويساعده على النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموز من الفواكة اللذيذة الغنية بالفوائد الصحية لكل من البالغين والأطفال، فقد يكون أفضل الأطعمة التى يجب تقديمها للأطفال خاصة الرضع، لأنه يمنحهم الطاقة ويسهل الهضم ويحمى من العديد من الأمراض لأنه غنى بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم .

وطبقًا لتقرير نشر فى موقع Dr health benefits، فإن هناك 7 فوائد للموز للأطفال الرضع:





1.توفير طاقة فورية لطفلك

يعتبر الموز من الأطعمة المفيدة، حيث يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات القادرة على توفير طاقة فورية، حيث ينشط طفلك طوال اليوم، والحفاظ على طاقته أثناء النهار،لذا يوصي بعض أطباء الأطفال بإدراج الموز في النظام الغذائي اليومي.





2.يحتوى على نسبة عالية من الألياف

الموز غني بالألياف وسهل الهضم، لذا يعمل على تنظيم حركة الأمعاء للأطفال ويمنع احتمال الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي و الإمساك، كما أنه يحافظ على شعور أطفالك بالشبع لفترة أطول.

3.تقوية العظام وتحسين البصر

الموز غني بالبوتاسيوم، و هو المسؤول عن تحييد الصوديوم الذي قد يكون موجودًا في نظام طفلك الغذائي، كما أنه قادر أيضًا على تقوية عظام أطفالك، فإن الأطفال الذين يأكلون الموز بانتظام سيكون لديهم أيضًا بصر أفضل لأنه يحسن رؤية أطفالك، لاحتوائه على فيتامين أ الموجود في الموز والذى يحسن النظر ويحمى شبكية العين من أي نوع من الأمراض.





4.يمنع فقر الدم

الموز غني بجميع العناصر الغذائية، مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب 12 والنحاس، وكلها مسئولة عن إنتاج الهيموجلوبين، من خلال الحفاظ على إنتاج الهيموجلوبين، وبالتالي يحمى طفلك من الإصابة بفقر الدم.





5.تعزيز قوة الدماغ

البوتاسيوم في الموز مفيد لتعزيز قوة دماغ طفلك، لأنه وقود جيد لدماغ طفلك أيضًا و يحسن الدورة الدموية في الدماغ ويعزز قوة الدماغ، ويمكن أن يزيد الموز أيضًا من قوة التركير.





6.تجنب التهابات المسالك البولية

يحتوى على فيتامين ب 6 الموجود في الموز مفيدا لتقوية جهاز المناعة وتجنب التهابات المسالك البولية، خاصة لدى الأطفال الذين يرتدون الحفاضات لانهن معرضون للإصابة بالتهابات المسالك البولية، لذلك من خلال تناول الموز ، يمكن التقليل من خطر الإصابة بالعدوى أو حتى القضاء عليها.





7.الوقاية من الأمراض المزمنة يحتوى الموز على مستوى عال من مضادات الأكسدة، التى تحمي طفلك من أي أمراض مزمنة.

يمكنك البدء في إدخال الموز من مرحلة مبكرة جدًا، مثل بعد 6 أشهر، من خلال هرس الموز مع الحليب بكمية صغيرة، بعد ذلك، يمكنك زيادة الكمية تدريجياً.