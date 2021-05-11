شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أفضل وضع للنوم إذا كنت تعانى من الربو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الربو الليلي شائع ويعانى 75% من الأشخاص المصابين بالربو من أعراضه، وتوقظهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وهناك خطوات يمكنك اتخاذها للنوم بأمان وراحة، حتى لو كنت مصابًا بالربو فيما يلي أفضل أوضاع النوم للأشخاص المصابين بالربو، بالإضافة إلى بعض الاستراتيجيات الأخرى للنوم السليم، وفقًا لتقرير لموقع healthline.

أفضل 3 أوضاع للنوم لمرضى الربو1. استلق على ظهرك مع رفع الكتفين والرقبة

يمكن أن يؤدي رفع رقبتك وكتفيك باستخدام وسادتين أو ثلاث أو أكثر إلى فتح مجرى الهواء أثناء النوم، إذا كانت الجيوب الأنفية تستنزف أكثر أثناء الليل، فإن النوم مع وسائد تحت كتفيك يعطي فرصة قوية حتى تتمكن من الاستمرار في التنفس بسهولة أثناء النوم.

2. استلق على جانبك الأيسر مع وضع وسادة بين ساقيك

إذا كنت تنام بجانب الربو، فقد يساعدك الاستلقاء على جانبك الأيسر خاصةً إذا كنت تعاني من ارتجاع معدي مريئي، والذي يُعرف أيضًا باسم حرقة المعدة، والذي يمكن أن يؤدي إلى الربو خاصةً في الليل، يستخدم النوم على جانبك الأيسر الجاذبية وشكل المعدة وزاوية الاتصال بينها وبين المريء، ما يقلل من ارتجاع المريء، قد يكون الاستلقاء على جانبك الأيسر ورأسك مرفوعًا كافيًا لإبقائك مرتاحًا طوال الليل، ولكن إذا لم يكن كذلك، فجرّب إضافة وسادة بين ساقيك.

قد تؤدي إضافة الوسادة إلى الحفاظ على استقرار عمودك الفقري طوال الليل وقد يحسن وضعية نومك ، مما يساعدك على التنفس بسهولة.

3. استلق على ظهرك مع رفع رأسك وثني ركبتيك مع وضع وسادة تحت الركبتين

بالنسبة لبعض الأشخاص، يعتبر النوم في الوضع الجانبي تغييرًا كبيرًا جدًا إذا كنت تفضل النوم على ظهرك مع دعم رأسك وكتفيك بوسائد، يمكنك إضافة وسادة أخرى تحت ركبتيك.

قد تعمل هذه الوسادة الإضافية على تحسين الدورة الدموية والحفاظ على استقرار جسمك طوال الليل ، بحيث لا تبتعد عن وضعك المرتفع أثناء نومك.

نصائح أخرى للنوم مع الربو

تشمل الطرق الأخرى لتقليل أعراض الربو في الليل ما يلي:

-قلل من مسببات الحساسية في غرفة نومك، ضع في اعتبارك استخدام جهاز لتنقية الهواء بجوار سريرك وحافظ على تدفق الهواء في غرفتك طوال الليل.

-اغسل الفراش في الماء الساخن كل أسبوع إلى أسبوعين للتخلص من عث الغبار والمهيجات الأخرى التي قد تكون على ملاءاتك.

-ضع في اعتبارك التحول إلى الفراش المصنوع من القطن الطبيعي، بدلًا من البوليستر الصناعي اعتمادًا على حساسيتك.

-أبعد الحيوانات الأليفة عن سريرك، خاصةً عندما تكون بداخله.

-احتفظ بأدوية الربو على منضدة نومك أو في مكان آخر يسهل الوصول إليه، وتناولها حسب توجيهات الطبيب.

-اضبط منظم الحرارة في غرفة نومك على مستوى أعلى قليلاً في المساء. يمكن أن يكون النوم في مكان بارد محفزًا للربو.