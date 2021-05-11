شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 10 أعراض يسببها مرض السكرى من النوع الثانى.. أبرزها تلف الكلى والكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث مرض السكري نتيجة اضطراب استقلابي مزمن وارتفاع مستويات السكر في الدم مصحوبًا بضعف التمثيل الغذائي للبروتينات الدهنية والكربوهيدرات نتيجة قصور وظيفة الأنسولين، فهناك عدة أنواع من مرض السكرى.

وطبقًا لتقرير فى موقع إكسبريس، فإن مرضى السكري من النوع 2 قد يصابون أيضًا باضطرابات ضعف إفراز الأنسولين وإنتاج الجلوكوز الكبدي المفرط، ويتميز مرض السكري بأعراض أهمها كثرة التبول، وكثرة العطش، و"كثرة الأكل" (كثرة الجوع)، وفقدان الوزن.

وتشمل الأعراض الأخرى التي توجد عادة في وقت التشخيص تاريخ من عدم وضوح الرؤية، والحكة، و"الاعتلال العصبي" المحيطي، والتهابات المهبل المتكررة، والتعب.

تتراوح مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لكن هناك أبرز 10 مضاعفات تنتج عنه:





1.تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي)

يمكن أن تكون التأثيرات طويلة المدى لمرض السكري من النوع 2 على الجسم مصدرًا لتلف الأعصاب، فنتيجة الارتفاع المستمر في نسبة الجلوكوز في الدم، فيؤدى إلى تلف جدران الشعيرات الدموية التي تغذي العصب، مما يتسبب في تلف الأعصاب، الذي يسمى الاعتلال العصبي السكري (اعتلال الأعصاب السكري).

ويمكن أن يؤدي الاعتلال العصبي السكري إلى عدم قدرة الأعصاب على إرسال أو إرسال رسائل تحفيز النبضات العصبية أو إرسال رسائل خاطئة أو تأخر إرسالها.

عندما يصاب الشخص بالسكري وارتفاع ضغط الدم، يصبح المريض أكثر عرضة لتلف الكلى، حيث يرتبط القصور الكلوي لدى مرضى السكري أيضًا بالاعتلال العصبي أو تلف الأعصاب،

تعمل الكلى على مدار 24 ساعة في اليوم لتطهير الدم من السموم التي تدخل الجسم فإذا كان هناك اعتلال في الكلى أو تلف في الكلى، فلا يمكن إزالة السموم من الجسم.

3.تلف العين (اعتلال الشبكية)

يمكن لمرض السكري أن يصابوا بمضاعفاتفى الرؤية والعين، من خلال الإصابة باعتلال الشبكية او إعتام عدسة العين، نتيجة ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، و زيادة الضغط في مقلة العين ما يؤدي إلى تلف العصب البصري.

4. أمراض القلب التاجيةداء السكري يتلف جدار الأوعية الدموية الذي يتسبب في تراكم الدهون في الجدران ويتلف ويضيق الأوعية الدموية. ونتيجة لذلك، تقل إمدادات الدم إلى عضلة القلب ويزداد ضغط الدم ، مما يؤدي إلى حدوث النوبات القلبية المفاجئة.

5. السكتة الدماغية

يمكن أن تكون مضاعفات مرض السكري من النوع 2 أيضًا السكتة الدماغية والتى تحدث نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم.

6. ارتفاع ضغط الدم

يؤدى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني إلى ارتفاع ضغط الدم الذى يؤدى للإصابة بتلف العين الشديد أو تلف الكلى.

7. الأوعية الدموية الطرفية

يحدث تلف الأوعية الدموية في الأطراف أو في اليدين والقدمين ، والذي يسمى مرض الأوعية الدموية المحيطية (PVD) ، نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم.

8. تلف الكبد

يمكن أن يتعطل الكبد بسبب مرض السكري نفسه، حيث تبين إن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بفيروس التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C، لذلك يجب على مرضى السكري الابتعاد عن المرضى المصابين بالتهاب الكبد لأنه سهل انتقال العدوى إليهم.

وغالبًا ما توجد اضطرابات الكبد لدى مرضى السكري هي الكبد الدهني، وعادة ما تكون فى حوالى 50٪ لدى مرضى السكري من النوع 2 والسمنة.

9. أمراض الرئةمرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى السل الرئوي من الأشخاص الآخرين، حتى المرضى الذين يتمتعون بتغذية جيدة واجتماعيًا واقتصاديًا بدرجة كافية، حيث يؤدي مرض السكري إلى تفاقم التهابات الرئة، كما أن أمراض الرئة ترفع نسبة السكر في الدم.

10. اضطرابات الجهاز الهضمي

تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي لدى مرضى السكري بسبب ضعف التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، وكذلك اضطراب العصب اللاإرادي الذي يؤثر على الجهاز الهضمي، حيث يبدأ هذا الاضطراب من تجويف الفم المعرضة للعدوى، وضعف حاسة التذوق، وبالتالي تنقص الشهية.