"التنمية الأفريقي" يمنح إثيوبيا 31 مليون دولار لدعم تغذية الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت الحكومة الإثيوبية مع بنك التنمية الأفريقي، الإثنين، اتفاقية تمويل كمنحة بقيمة 31.02 مليون دولار أمريكي، (حوالي 1.3 مليار بر إثيوبي)، لدعم جهود الحكومة في مشروعات تغذية الأطفال وإنهاء توقف النمو وسوء تغذية الأطفال بالبلاد.

وقع الاتفاقية، ياسمين وهاب ربي، وزيرة الدولة بوزارة المالية الإثيوبية، فيما وقع عن بنك التنمية الأفريقي، عبده كامارا، نائب المدير العام لمكتب التنمية الإقليمي لشرق أفريقيا.



والاتفاقية التي تبلغ قيمتها حوالي 1.3 مليار بر إثيوبي، سيتم استخدامها لدعم التدخلات التغذوية المحددة، فضلا عن دعم البنى التحتية لدعم التغذية في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت ياسمين وهاب ربي، وزيرة الدولة للمالية في إثيوبيا، في كلمة لها بحفل التوقيع، إن اتفاقية المنحة ستدعم إثيوبيا في القضاء على نقص تغذية الأطفال في البلاد، موضحة أن اتفاقية التمويل ستستخدم لمزيد من الدعم للقضاء على الأسباب الكامنة وراء نقص التغذية المزمن وإنهاء التقزم بين الأطفال.

ولفتت إلى الإنجازات التي حققتها إثيوبيا في تحسين تغذية الأطفال والأمهات، مشيرة إلى الدور الحاسم للتغذية في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وقالت المسؤولة الإثيوبية، إن اتفاقية التمويل هذه تعتمد على تنفيذ استراتيجية التغذية في إثيوبيا، وتهدف إلى تقديم تدخلات عالية التأثير خاصة بالتغذية والبنية التحتية عبر قطاعات متعددة مثل الصحة والزراعة والمياه والتعليم والبيئة.

ونوهت إلى أنه سيتم تنفيذ اتفاقية التمويل في الأقاليم الإثيوبية في إطار برنامج إقليمي أمهرة وتجراي بعد أن تم اختيارهما لانتشار التقزم الشديد في المنطقة.

وأضافت أن المنحة سيتم استخدامها أيضا لتطوير البنية التحتية لتقديم الخدمات بشكل فعال، ودعم سبل العيش، وإنتاج وتعزيز المحاصيل الغذائية المغذية، وتنمية الثروة الحيوانية، وتقوية النظم المؤسسية، وبناء قدرات المؤسسات الصحية بالإضافة إلى دعم وتنسيق المشروع وتدخلات الإدارة التي تساهم في الحد من التقزم.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية نفذت قبل أسبوعين حملة تلقيح ضد شلل الأطفال في إثيوبيا، استهدفت خلالها تلقيح 5.8 مليون طفل خلال 4 أيام.

وذكرت بعثة منظمة الصحة العالمية في إثيوبيا، في بيان، أنها نظمت حملة تطعيم لقاح شلل الأطفال دون سن الخامسة في إثيوبيا في مناطق مختارة عالية الخطورة باستخدام قطرتين من اللقاح الفموي الثنائي التكافؤ.

وأوضحت المنظمة أن الحملة شملت أكثر من 111 ألف طفل من أطفال اللاجئين، الذين تم تلقيحهم في مخيمات اللاجئين الموزعة بعدد من الأقاليم الإثيوبية، هي: إقليم عفار 4949، بني شنقول 12576، جامبيلا 65077، وإقليم الصومال الإثيوبي 28581.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الحملة هدفت إلى تعزيز أنظمة التحصين الروتينية ومراقبة الشلل الرخو الحاد في جميع مجالات التنفيذ، لافتة إلى أنها قدمت الدعم الفني واللوجستي والمالي في التحضير للحملة وتنفيذها، وذلك من خلال نشرها حوالي 40 من موظفيها المركزيين والميدانيين لدعم الحملة.